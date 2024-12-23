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Тест для самых наблюдательных: угадайте знаковый советский фильм по актеру в маске

Тест для самых наблюдательных: угадайте знаковый советский фильм по актеру в маске
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Советское кино всегда было многогранным и разнообразным. Многие произведения содержали "игровые" сцены, которые придавали им особый шарм.

Утверждение о том, что фильмы в СССР были исключительно пропагандистскими, является заблуждением. На самом деле в них активно отражались радости жизни, моменты отдыха и веселья. Советские режиссеры умело сочетали идеологию с элементами юмора и игры, создавая настоящие шедевры.

В фильмах и мультфильмах можно было увидеть не только трудовые будни, но и яркие карнавалы, праздники и веселые встречи. Это формировало образ жизнерадостного гражданина, который не только строит коммунизм, но и умеет радоваться жизни.

Именно поэтому многие зрители с легкостью узнают любимые фильмы по отдельным кадрам или сценам. Попробуйте и вы угадать названия наших любимых фильмов по кадру героев в маске.

1. В каком фильме герой Александра Абдулова примерял столь импозантную маску?

А) "Гардемарины, вперед!"

Б) "Гений"

2. В каком мультике с главного злыдня буквально сдирали маску?

А) "Следствие ведут колобки"

Б) Тайна третьей планеты"

3. В каком кино персонаж юного Никиты Михалкова присматривался к маске на стене обычной советской квартиры?

А) "Я шагаю по Москве"

Б) "Друг мой, Колька"

4. А угадаете ли, в какой комедии этот герой надел маску Деда Мороза?

А) "Новогодние приключения Маши и Вити?"

Б) "Чародеи"

5. в какой картине герои вынуждены были ходить вот в этих не самых радостных масках?

А) "Сталкер"

Б) "Кин-дза-дза!"

Правильные ответы:

1. — А) "Гардемарины, вперед!"

2. — Б) Тайна третьей планеты"

3. — А) "Я шагаю по Москве"

4. — Б) "Чародеи"

5. — Б) "Кин-дза-дза!"

Шоу-бизнес в Telegram

23 декабря 2024, 13:23
Фото: Freepik
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