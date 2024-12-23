Тест для самых наблюдательных: угадайте знаковый советский фильм по актеру в маске

Утверждение о том, что фильмы в СССР были исключительно пропагандистскими, является заблуждением. На самом деле в них активно отражались радости жизни, моменты отдыха и веселья. Советские режиссеры умело сочетали идеологию с элементами юмора и игры, создавая настоящие шедевры.
В фильмах и мультфильмах можно было увидеть не только трудовые будни, но и яркие карнавалы, праздники и веселые встречи. Это формировало образ жизнерадостного гражданина, который не только строит коммунизм, но и умеет радоваться жизни.
Именно поэтому многие зрители с легкостью узнают любимые фильмы по отдельным кадрам или сценам. Попробуйте и вы угадать названия наших любимых фильмов по кадру героев в маске.
1. В каком фильме герой Александра Абдулова примерял столь импозантную маску?
А) "Гардемарины, вперед!"
Б) "Гений"
2. В каком мультике с главного злыдня буквально сдирали маску?
А) "Следствие ведут колобки"
Б) Тайна третьей планеты"
3. В каком кино персонаж юного Никиты Михалкова присматривался к маске на стене обычной советской квартиры?
А) "Я шагаю по Москве"
Б) "Друг мой, Колька"
4. А угадаете ли, в какой комедии этот герой надел маску Деда Мороза?
А) "Новогодние приключения Маши и Вити?"
Б) "Чародеи"
5. в какой картине герои вынуждены были ходить вот в этих не самых радостных масках?
А) "Сталкер"
Б) "Кин-дза-дза!"
Правильные ответы:
1. — А) "Гардемарины, вперед!"
2. — Б) Тайна третьей планеты"
3. — А) "Я шагаю по Москве"
4. — Б) "Чародеи"
5. — Б) "Кин-дза-дза!"