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Согревающий суп с тыквой и имбирем

Согревающий суп с тыквой и имбирем
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Зима – время уютных вечеров дома, теплых пледов и горячих напитков. А что может быть лучше, чем чашка ароматного и согревающего супа? Представляем вам рецепт супа с тыквой и имбирем, который не только насытит, но и подарит тепло в холодный зимний вечер.

Ингредиенты:

    • Тыква — 500 г
    • Картофель — 2 шт.
    • Морковь — 1 шт.
    • Лук репчатый — 1 шт.
    • Имбирь свежий — 2 см корня
    • Чеснок — 2 зубчика
    • Куриный бульон — 700 мл
    • Молоко кокосовое — 200 мл
    • Оливковое масло — 2 ст. ложки
    • Соль, перец — по вкусу
    • Паприка копченая — 1/2 ч. ложки
    • Петрушка свежая — для украшения


    Инструкция:

      1. Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками.
      2. Картофель и морковь очистите и нарежьте кубиками.
      3. Лук и чеснок мелко нарежьте.
      4. Имбирь натрите на мелкой терке.
      5. В кастрюле разогрейте оливковое масло. Обжарьте лук и чеснок до прозрачности.
      6. Добавьте имбирь и паприку, перемешайте и обжаривайте еще минуту.
      7. Добавьте в кастрюлю нарезанную тыкву, картофель и морковь. Залейте куриным бульоном.
      8. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите на среднем огне около 20 минут, пока овощи не станут мягкими.
      9. Снимите кастрюлю с огня и с помощью погружного блендера превратите суп в пюре. Если суп получился слишком густым, добавьте немного горячего молока или бульона.
      10. Влейте кокосовое молоко, посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте и прогрейте суп на слабом огне, не доводя до кипения.
      11. Разлейте суп по тарелкам, украсьте свежей петрушкой. Подавайте горячим.

    Этот согревающий суп с тыквой и имбирем станет вашим любимым зимним блюдом. Его мягкий вкус и пряный аромат создадут уютную атмосферу и подарят тепло в любой морозный день.

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    23 декабря 2024, 16:30
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