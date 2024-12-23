Согревающий суп с тыквой и имбирем

ТЕСТ: подобрать синонимы к этим словам сможет лишь человек с богатым словарным запасом

Этот тест проверит глубину вашего словарного запаса. Попробуйте подобрать синонимы к следующим словам – задача, которая покажется легкой лишь тем, кто действительно владеет языком на высоком уровне. ВОПРОСЫ Найдите синонимы к приведенным ниже словам.