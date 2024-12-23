Ингредиенты:
- Тыква — 500 г
- Картофель — 2 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Имбирь свежий — 2 см корня
- Чеснок — 2 зубчика
- Куриный бульон — 700 мл
- Молоко кокосовое — 200 мл
- Оливковое масло — 2 ст. ложки
- Соль, перец — по вкусу
- Паприка копченая — 1/2 ч. ложки
- Петрушка свежая — для украшения
Инструкция:
- Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками.
- Картофель и морковь очистите и нарежьте кубиками.
- Лук и чеснок мелко нарежьте.
- Имбирь натрите на мелкой терке.
- В кастрюле разогрейте оливковое масло. Обжарьте лук и чеснок до прозрачности.
- Добавьте имбирь и паприку, перемешайте и обжаривайте еще минуту.
- Добавьте в кастрюлю нарезанную тыкву, картофель и морковь. Залейте куриным бульоном.
- Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите на среднем огне около 20 минут, пока овощи не станут мягкими.
- Снимите кастрюлю с огня и с помощью погружного блендера превратите суп в пюре. Если суп получился слишком густым, добавьте немного горячего молока или бульона.
- Влейте кокосовое молоко, посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте и прогрейте суп на слабом огне, не доводя до кипения.
- Разлейте суп по тарелкам, украсьте свежей петрушкой. Подавайте горячим.
Этот согревающий суп с тыквой и имбирем станет вашим любимым зимним блюдом. Его мягкий вкус и пряный аромат создадут уютную атмосферу и подарят тепло в любой морозный день.