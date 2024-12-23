ТЕСТ: угадай известный советский фильм по цитате

Советское кино – это не просто фильмы, это целая эпоха, которая оставила глубокий след в культуре нашей страны. Цитаты из любимых фильмов стали частью нашего языка, передаваясь из поколения в поколение. Они напоминают нам о важных жизненных ценностях, заставляют улыбаться и задумываться. В этом тесте мы предлагаем проверить вашу память и знание знаменитых фраз из советских кинолент.



ВОПРОСЫ



Угадай, откуда эта фраза.

1. Ну что вы меня все время роняете?

А. Ирония судьбы, или С легким паром!

Б. Служебный роман

В. Иван Васильевич меняет профессию

2. Два по сто в одну посуду – к полумерам не привык!

А. Операция Ы и другие приключения Шурика

Б. Королева бензоколонки

В. Девчата

3. Я сам шутить не люблю и людям не дам!

А. Карнавальная ночь

Б. Ирония судьбы

В. Москва слезам не верит

4. Мы вас любим...в глубине души... где – то очень глубоко

А. Любовь и голуби

Б. Москва слезам не верит

В. Служебный роман

5. Мы вас вылечим! Алкоголики – это наш профиль!

А. Берегись автомобиля

Б. Кавказская пленница

В. Джентльмены удачи

6. Куй железо, не отходя от кассы

А. Берегись автомобиля

Б. Джентльмены удачи

В. Бриллиантовая рука

7. А вы всегда с папироской танцуете?

А. Любовь и голуби

Б. Девчата

В. Вокзал для двоих

ОТВЕТЫ

1. А. Ирония судьбы, или С легким паром!

2. Б. Королева бензоколонки

3. А. Карнавальная ночь

4. В. Служебный роман

5. Б. Кавказская пленница

6. В. Бриллиантовая рука

7. Б. Девчата