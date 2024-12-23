ТЕСТ: угадай известный советский фильм по цитате

ВОПРОСЫ
Угадай, откуда эта фраза.
1. Ну что вы меня все время роняете?
А. Ирония судьбы, или С легким паром!
Б. Служебный роман
В. Иван Васильевич меняет профессию
2. Два по сто в одну посуду – к полумерам не привык!
А. Операция Ы и другие приключения Шурика
Б. Королева бензоколонки
В. Девчата
3. Я сам шутить не люблю и людям не дам!
А. Карнавальная ночь
Б. Ирония судьбы
В. Москва слезам не верит
4. Мы вас любим...в глубине души... где – то очень глубоко
А. Любовь и голуби
Б. Москва слезам не верит
В. Служебный роман
5. Мы вас вылечим! Алкоголики – это наш профиль!
А. Берегись автомобиля
Б. Кавказская пленница
В. Джентльмены удачи
6. Куй железо, не отходя от кассы
А. Берегись автомобиля
Б. Джентльмены удачи
В. Бриллиантовая рука
7. А вы всегда с папироской танцуете?
А. Любовь и голуби
Б. Девчата
В. Вокзал для двоих
ОТВЕТЫ
1. А. Ирония судьбы, или С легким паром!
2. Б. Королева бензоколонки
3. А. Карнавальная ночь
4. В. Служебный роман
5. Б. Кавказская пленница
6. В. Бриллиантовая рука
7. Б. Девчата