Сергея Шнурова обязали вернуть внушительную сумму за сорванный в Москве концерт

Кудрявцева отреагировала на ухудшение здоровья мужа Тесты 2024-й год стал провальным для Бузовой Игры Сонник

Топ новостей недели

Самый вкусный торт в домашних условиях: можно и на праздникСамый вкусный торт в домашних условиях: можно и на праздник Запеченная буженина как вариант основного блюда к Новому годуЗапеченная буженина как вариант основного блюда к Новому году Блюдо, которое согреет в холода: яблочный пирог с корицей и карамельюБлюдо, которое согреет в холода: яблочный пирог с корицей и карамелью "У многих откроются глаза": Киселев сообщил о страшном компромате на Собчак"У многих откроются глаза": Киселев сообщил о страшном компромате на Собчак

Лента новостей

Понедельник 23 декабря

00:16Сергея Шнурова обязали вернуть внушительную сумму за сорванный в Москве концерт 20:05 ТЕСТ: угадай известный советский фильм по цитате 18:59Оливье заиграет по-новому: необычный рецепт классического блюда 17:56Наталья Фатеева призналась в проблемах со здоровьем 17:18Бывшая жена Башарова после обвинений в избиении призналась в неожиданном 16:30Согревающий суп с тыквой и имбирем 15:54В семье Петросяна разразился скандал 14:55До слез: поступок Аниты Цой потряс работающих с ней повара, водителя и уборщицу 14:05Евгений Покушалов: почему добавки вредны без контроля и как это исправить 13:23Тест для самых наблюдательных: угадайте знаковый советский фильм по актеру в маске 11:54Шоколадные маффины: идеальная выпечка к чаю или прекрасный завтрак в будний день 11:16Реинкарнация Цоя: якутский самородок Петр Погодаев выпустил акустический альбом 10:49Больше и современнее: как изменится Киностудия им. Горького после обновления 10:37Распутина в эфире шоу на ТВ сообщила о проблемах в браке Королевой и Глушко 09:20Харламов и Ковальчук однозначно заявили о планах завести ребенка: Задача на 2025 год 06:31Салат с ростбифом и инжиром: это блюдо непременно станет украшением вашего стола 03:24На ходу: 5 аудиокниг для прослушивания в предпраздничной суматохе 00:19Бритни Спирс после продажи особняка отправилась на отдых и показала фигуру в купальнике 16:0855-летняя Дженнифер Лопес вышла из себя после реплики журналиста о ее возрасте 14:11Дэвид и Виктория Бекхэм поделились восторгом от романтического ужина с авторскими блюдами 12:262024-й год стал абсолютным провалом для пытавшейся наладить личную жизнь Бузовой 10:09Тест: сколько зрителей посмотрели эти шедевры кино СССР? 06:17Маринованные в манго ребра: классический рецепт с экспериментальной ноткой 03:44Подборка увлекательнейших книг для чтения на новогодних праздниках 00:38Кудрявцева эмоционально отреагировала на ухудшение здоровья мужа: Он умирает 16:42Появились подробности решения Меган Маркл и принца Гарри начать жить раздельно 14:38Тест: насколько хорошо вы знаете классические "зимние" фильмы из СССР? 12:27Киркоров, Малахов, Долина: какие елки российский звезды поставили у себя дома 10:14Анфисе Чеховой – 47 лет: вспоминаем сложный путь звезды в начале карьеры 06:22ТЕСТ: подобрать синонимы к этим словам сможет лишь человек с богатым словарным запасом 03:09Куриные рулетки с черносливом: рецепт вкусного и простого блюда 00:25Семья принца Уильяма растрогала поклонников 19:44Выдвинувший ультиматум Киркоров поставил крест на шансах Ивлеевой вернуться на ТВ 19:40Глава "Росатома" Лихачев запустил испытания системы переработки опасных промышленных отходов 17:31Зразы с курицей, грибами и перловкой: сытное блюдо для ужина с близкими 16:23Финансирование предпрофессиональных программ школ искусств сохранится – Депкульт 16:06Пригожин открыто выразил неприязнь к скандально известной Ивлеевой 13:52"Читатель сразу чувствует вранье": автор "Продавца игрушек" Виктор Добросоцкий о писательской кухне 13:35"Так зовут меня родные": Варвара рассказала о своем настоящем имени по паспорту 13:09"Мандариновый сюрприз": необычный салат к праздничному столу 12:24ТЕСТ: угадайте известный советский фильм, название которого мы зашифровали картинками 11:12Могила спевшего про "Подмосковные вечера" Трошина зарастает сорняками и бурьяном 10:33В Магнитогорске завершили рекультивацию одной из наиболее крупных в России свалок 10:01Раскрыта реальная причина гибели бывшего супруга Седоковой 09:22 "Змеиный рулет": рецепт вкусного новогоднего блюда 08:42Собравшуюся замуж Ксению Бородину уличили в связи с бывшим мужем 06:09 Бузова резко отозвалась о трагедии с экс-мужем Седоковой 03:31ТЕСТ: насколько хорошо вы помните советский мультфильм "Дед Мороз и лето" 00:06Рецепт простого гарнира к мясу – картофель с чесночком и зеленью 00:03Год после "Голой вечеринки": как отмывались оскандалившиеся у Ивлеевой звезды
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Сергея Шнурова обязали вернуть внушительную сумму за сорванный в Москве концерт

Сергея Шнурова обязали вернуть внушительную сумму за сорванный в Москве концерт
55

Суд принял решение, обязывающее Сергея Шнурова вернуть организатору шоу 90 миллионов рублей, которые были выплачены в качестве аванса.

Ситуация начала развиваться в 2023 году, когда группа "Ленинград" должна была выступить в знаменитых "Лужниках". Однако проведение мероприятия не было согласовано, что и стало причиной его отмены.

Несмотря на это, Шнуров отказался возвращать уже полученные деньги, что привело к конфликту с организатором концерта. В ответ на требования вернуть аванс музыкант подал иск, требуя дополнительно выплатить ему остаток гонорара в размере 60 миллионов рублей.

Сергей Шнуров. Фото: соцсети

Первоначально суд удовлетворил иск Шнурова, однако организатор концерта не согласился с решением и подал апелляцию. В конечном итоге судьи трех инстанций признали, что артист не имеет права на получение денег и должен вернуть уже выплаченные средства. Судебные разбирательства подтвердили, что аванс был признан "неосновательным обогащением", что стало основанием для возврата средств.

Шнуров еще может попытаться обжаловать решение в Верховном суде, но пока ситуация выглядит неблагоприятно именно для него. Это дело привлекло внимание общественности и вызвало множество обсуждений в СМИ и социальных сетях.

Стоит отметить, что личная жизнь Сергея также не остается без внимания. После развода с супругой он продолжает носить обручальное кольцо. Артист будто не может отпустить прошлые отношения, несмотря на их фактический разрыв, что вызывает повышенный интерес у вездесущих журналистов.

Шоу-бизнес в Telegram

24 декабря 2024, 00:16
Сергей Шнуров. Фото: соцсети
Телеграм-канал "Светский хроник"✓ Надежный источник

По теме

Жизнь 51-летнего Шнурова кардинально изменилась после развода с молодой женой

Шнуров сразу после развода с женой прибрал к рукам известную молодую певицу
Сергей Владимирович Шнуров

Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

Наталья Фатеева призналась в проблемах со здоровьем

Наталья Фатеева призналась в проблемах со здоровьем
Наталья Фатеева раньше обожала путешествия. Сегодня народная артистка России Наталья Николаевна отмечает 90-летний юбилей.

Бывшая жена Башарова после обвинений в избиении призналась в неожиданном

Бывшая жена Башарова после обвинений в избиении призналась в неожиданном
Марат Башаров долгое время не появлялся на ТВ из-за обвинений в избиении супруги. Актер и телеведущий Марат Башаров рассказал в ток-шоу о том, что его бывшая жена Елизавета Шевыркова призналась в неожиданном.

В семье Петросяна разразился скандал

В семье Петросяна разразился скандал
Евгений Петросян является отцом троих детей. В семье Петросяна разразился настоящий скандал.

До слез: поступок Аниты Цой потряс работающих с ней повара, водителя и уборщицу

До слез: поступок Аниты Цой потряс работающих с ней повара, водителя и уборщицу
В шоу-бизнесе давно знают, что Анита Цой – не только высококлассная певица и талантливый предприниматель, но главное, широкой души и большого сердца человек. И она снова доказала это, доведя до слез своим поступком. Когда началась пандемия и артисты, остались без работы, Аниты Цой взяла да и отравила коллегам несколько тысяч собственноручно закрытых банок с овощной консервацией и компотами.

Распутина в эфире шоу на ТВ сообщила о проблемах в браке Королевой и Глушко

Распутина в эфире шоу на ТВ сообщила о проблемах в браке Королевой и Глушко
Слухи о возможном кризисе в браке Наташи Королевой и Сергея Глушко не утихают по сей день. При этом сама певица неоднократно опровергала подобные утверждения. В то время, как они отмечали 21 год совместной жизни и свадьбу своего сына Архипа, за кулисами отношений звезд, похоже, происходят не менее интересные события.

Выбор читателей

22/12ВскКудрявцева эмоционально отреагировала на ухудшение здоровья мужа: Он умирает 22/12Вск2024-й год стал абсолютным провалом для пытавшейся наладить личную жизнь Бузовой 22/12ВскМаринованные в манго ребра: классический рецепт с экспериментальной ноткой 23/12ПндРаспутина в эфире шоу на ТВ сообщила о проблемах в браке Королевой и Глушко 22/12Вск55-летняя Дженнифер Лопес вышла из себя после реплики журналиста о ее возрасте 23/12ПндВ семье Петросяна разразился скандал