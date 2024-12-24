Сергея Шнурова обязали вернуть внушительную сумму за сорванный в Москве концерт

Суд принял решение, обязывающее Сергея Шнурова вернуть организатору шоу 90 миллионов рублей, которые были выплачены в качестве аванса.



Ситуация начала развиваться в 2023 году, когда группа "Ленинград" должна была выступить в знаменитых "Лужниках". Однако проведение мероприятия не было согласовано, что и стало причиной его отмены.

Несмотря на это, Шнуров отказался возвращать уже полученные деньги, что привело к конфликту с организатором концерта. В ответ на требования вернуть аванс музыкант подал иск, требуя дополнительно выплатить ему остаток гонорара в размере 60 миллионов рублей.

Первоначально суд удовлетворил иск Шнурова, однако организатор концерта не согласился с решением и подал апелляцию. В конечном итоге судьи трех инстанций признали, что артист не имеет права на получение денег и должен вернуть уже выплаченные средства. Судебные разбирательства подтвердили, что аванс был признан "неосновательным обогащением", что стало основанием для возврата средств.

Шнуров еще может попытаться обжаловать решение в Верховном суде, но пока ситуация выглядит неблагоприятно именно для него. Это дело привлекло внимание общественности и вызвало множество обсуждений в СМИ и социальных сетях.

Стоит отметить, что личная жизнь Сергея также не остается без внимания. После развода с супругой он продолжает носить обручальное кольцо. Артист будто не может отпустить прошлые отношения, несмотря на их фактический разрыв, что вызывает повышенный интерес у вездесущих журналистов.