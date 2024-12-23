В семье Петросяна разразился скандал

Евгений Петросян является отцом троих детей.

В семье Петросяна разразился настоящий скандал. Виной всему попытка старшей дочери Евгения Петросяна Викторины, которая проживает в Соединенных Штатах Америки, инициировать проведение ДНК-теста для детей Татьяны Брухуновой – Вагана и Матильды. Несмотря на то, что она ни разу не видела своих младших брата и сестру, поскольку перестала общаться с отцом после его развода с Еленой Степаненко, женщина уверена, что молодая жена может обманывать ее отца-пенсионера.

Викторина была против этого брака, она очень тепло относилась к мачехе и пыталась отговорить отца от такого отчаянного шага. Сам артист, по слухам, категорически против теста, он твердо уверен что дети Брухуновой его кровные отпрыски.

В ответ на действия дочери Евгений Петросян обратился в суд. Правда, с первого раза подать исковое заявление не получилось. Артист неправильно указал имя родной дочери и заявил на Викторию, а не Викторину. В рамках судебного разбирательства Петросян намерен лишить свою дочь права проживания в московской квартире, стоимость которой оценивается примерно в 20 миллионов рублей. Ранее Евгений Ваганович долго боролся за эти квадратные метры с бывшей женой.

Напомним, Евгений Петросян женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой, которая позже родила ему сына Вагана и дочь Матильду. Она активно ведет соцсети и хоть и редко, но публикует снимки счастливой семьи.