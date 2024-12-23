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Понедельник 23 декабря

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Харламов и Ковальчук однозначно заявили о планах завести ребенка: Задача на 2025 год

Харламов и Ковальчук однозначно заявили о планах завести ребенка: Задача на 2025 год
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Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук поделились своими планами на наступающий год. В частности, они касаются пополнения семьи.

Шоумен, уже имеющий дочку от своего предыдущего брака с актрисой Кристиной Асмус, заявил о своем желании вновь стать отцом. На одном из светских мероприятий, куда он пришёл в компании Екатерины, юморист откровенно рассказал о своих намерениях.

"Наша задача на 2025 год", — дал он однозначный ответ о своих намерениях.

Это стало настоящей сенсацией для поклонников пары, которые с нетерпением ждут новостей о возможном пополнении в семье. Екатерина, очевидно, вдохновляет Гарика на новые большие шаги. Многие отмечают, что с момента их знакомства комик стал более активным, охотно берет на себя новые проекты и выглядит по-настоящему счастливым.

Примечательно, что Харламов и Ковальчук были признаны парой года по версии популярного журнала "Hello". Эта награда стала своеобразным подтверждением их гармоничных отношений и крепкой связи. Пара действительно часто появляется на светских мероприятиях, и их совместные выходы неизменно привлекают внимание публики и прессы.

Гарик также отметил, что его отношения с Екатериной стали настоящим источником вдохновения для него в профессиональной деятельности. Рядом с любимой женщиной он чувствует себя уверенней и готов к новым вызовам.

Шоу-бизнес в Telegram

23 декабря 2024, 09:20
Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук. Фото: соцсети
Журнал "Hello! Russia"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как разбилась красивая история любви Харламова и Асмус

Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Кристина Асмус . Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристина Асмус . Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Гарик Харламов. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com

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