Наталья Фатеева призналась в проблемах со здоровьем

Наталья Фатеева раньше обожала путешествия.

Сегодня народная артистка России Наталья Николаевна отмечает 90-летний юбилей. Однако праздник омрачен проблемами со здоровьем – актриса вынуждена передвигаться при помощи костылей.

Здоровье Фатеевой пошатнулось после операции по замене тазобедренного сустава. После месячного пребывания в больнице актрису заставляли регулярно посещать врача для перевязок, однако спустя три месяца ее состояние лишь ухудшилось – на месте операции возникло воспаление.

Фатеева обратилась за консультацией в свою поликлинику, где врач предупредил о необходимости срочного удаления инфекции, чтобы избежать серьезных последствий. Актриса считает, что причиной ухудшения состояния стала халатность медицинского персонала, который своевременно не выявил инфекцию.



В результате инфекция уничтожила всю мягкую ткань, и теперь ее левая нога практически не имеет опоры, и ей пришлось ходить на костылях. Даже по своему микрорайону добираться очень сложно, на большие прогулки расчитывать не приходится.

Недавно актриса получила новую травму – упала и сломала ключицу. На этот раз операцию проводить не пришлось, но полное восстановление еще впереди. Фатеева занимается реабилитационными процедурами и делает специальные упражнения. Ее главная мечта – снова начать свободно передвигаться.

