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Понедельник 23 декабря

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Салат с ростбифом и инжиром: это блюдо непременно станет украшением вашего стола

Салат с ростбифом и инжиром: это блюдо непременно станет украшением вашего стола
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Зимой особенно не хватает ярких красок и богатых вкусов. В этот сезон особенно приятно насладиться салатом с ростбифом и инжиром.

Это блюдо не только радует глаз, но и удивляет гармонией вкусов, сочетая нежность мяса с сладостью инжира и пикантностью сыра. Такой салат станет настоящим украшением любого стола, будь то праздничное мероприятие или уютный семейный ужин.

Ингредиенты на 3 порции:

• Говядина копчено-вареная — 100 г

• Вяленые томаты — 30 г

• Инжир — 2 шт.

• Микс салатный "Цезарь" — 140 г

• Блю чиз — 80 г

• Оливковое масло — 40 мл

• Горчица зернистая — 20 г

• Соус соевый — 20 мл

• Соль — по вкусу

• Черный молотый перец — по вкусу

• Сушеный чеснок — ½ ч. л.

Приготовление:

Шаг 1: Начните с приготовления заправки. В небольшой миске соедините оливковое масло, горчицу, соевый соус, чёрный перец, соль и сушёный чеснок. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы. Эта заправка придаст вашему салату пикантность и насыщенный вкус.

Шаг 2: Перейдите к подготовке инжира. Тщательно промойте плоды, удалите хвостики и нарежьте их дольками. Инжир добавит сладость и легкость в сочетании с другими компонентами.

Шаг 3: Далее нарежьте говядину тонкими полосками. Копчёно-варёная говядина придаст салату насыщенный вкус и сделает его более сытным.

Шаг 4: Пора заняться сыром. Нарежьте блю чиз кубиками. Этот сыр с голубой плесенью добавит особую пикантность и кремовость вашему блюду.

Шаг 5: Вяленые томаты также нарежьте мелкими кусочками. Они добавят яркие нотки и немного кислинки, что прекрасно сбалансирует сладость инжира.

Шаг 6: В глубокой миске смешайте салатный микс «Цезарь» с приготовленной заправкой. Не забудьте оставить немного заправки для подачи.

Шаг 7: На тарелку выложите заправленный салат, а сверху аккуратно разместите нарезанные инжир, говядину, вяленые томаты и кубики сыра. Полейте оставшейся заправкой для завершения блюда.

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23 декабря 2024, 06:31
Фото: Freepik
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