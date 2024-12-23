Бритни Спирс после продажи особняка отправилась на отдых и показала фигуру в купальнике

Бритни Спирс показала свою фигуру в ярко-розовом микрокупальнике. Знаменитость отправилась на отдых в солнечную Мексику, где наслаждается теплыми лучами солнца и расслабляющей атмосферой.

На своей странице в социальных сетях Бритни поделилась видео, на котором она с удовольствием нежится под ярким небом. На кадрах певица предстала в крошечном купальнике, который подчеркивает ее подтянутое тело.

Бритни демонстрировала разные ракурсы, излучая уверенность и игривость. "Минеральная медицина с витамином D — какая прекрасная штука!", — подписала она ролик.

Спирс подчеркнула, что для нее важно проводить время на свежем воздухе и наслаждаться жизнью. Этот отдых не случаен: Бритни решила отметить свой день рождения в экзотическом месте. 2 декабря ей исполнилось 43 года, и она решила отпраздновать это событие в окружении красоты природы и теплого климата. Такие моменты позволяют звезде не только расслабиться, но и восстановить силы после напряженного рабочего графика.

Кроме того, несколько дней назад стало известно о продаже "зловещего" особняка, в котором когда-то жили Бритни Спирс и трагически погибшая актриса Бриттани Мерфи. Этот дом был оценен в 18 миллионов долларов (около 1,8 миллиарда рублей), что привлекло внимание многих СМИ и поклонников.