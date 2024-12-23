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Бывшая жена Башарова после обвинений в избиении призналась в неожиданном

Бывшая жена Башарова после обвинений в избиении призналась в неожиданном
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Марат Башаров долгое время не появлялся на ТВ из-за обвинений в избиении супруги.

Актер и телеведущий Марат Башаров рассказал в ток-шоу о том, что его бывшая жена Елизавета Шевыркова призналась в неожиданном. Оказывается, она не против возобновить отношения.

Женщина написала актеру смс с предложением начать все сначала. Башаров сообщил, что, если бы он не встретил свою нынешнюю невесту, он мог бы согласиться на возобновление отношений без раздумий.

Напомним, Марат Башаров был дважды женат. Первой супругой стала его коллега Екатерина Архаровца в 2014 году, но этот союз продлился всего лишь около одного года. Через три года артист снова женился на Елизавете Шевырковой, однако их отношения также завершились разводом спустя два года, в 2019 году. От обеих бывших жен артиста поступали заявления о случаях насилия в семье.

По словам Марата Башарова, первый развод прошел достаточно легко, в то время как второй стал более болезненным процессом. Он подчеркнул, что инициатором развода была именно Елизавета Шевыркова, хотя сам он пытался сохранить брак.

В декабре 2023 года Марат Башаров снова решился на смелый шаг и сделал предложение руки и сердца своей новой возлюбленной – Асе Борисовой.

Кроме того, ранее, в июле, Марат Башаров признался, что за всю свою карьеру неоднократно сталкивался с негативными последствиями своих скандальных действий. Однако он также сообщил, что нашел способ искупить свою вину. Актер воплотил роль персонажа, который ищет решение проблем в браке. Он признался, что узнал себя в этой роли и подчеркнул, что их судьбы очень схожи.

Шоу-бизнес в Telegram

23 декабря 2024, 17:18
Марат Башаров. Фото: Youtube / @HEATshowbiz
Шоу "Звезды сошлись"✓ Надежный источник

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