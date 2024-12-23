Распутина в эфире шоу на ТВ сообщила о проблемах в браке Королевой и Глушко

Слухи о возможном кризисе в браке Наташи Королевой и Сергея Глушко не утихают по сей день. При этом сама певица неоднократно опровергала подобные утверждения.

В то время, как они отмечали 21 год совместной жизни и свадьбу своего сына Архипа, за кулисами отношений звезд, похоже, происходят не менее интересные события. Сергей Глушко не раз становился объектом обсуждений из-за слухов о неверности.

Одной из его интрижек стало известно широкой публике, когда выяснилось, что его любовница имела проблемы с законом. Несмотря на это, Наташа Королева всегда делала акцент на важности семьи и стремлении сохранить брак. В этот раз, однако, разговоры о расставании вновь всплыли на поверхность.

В новом выпуске шоу "Звезды сошлись" на НТВ Маша Распутина неожиданно заявила, что считает семью Королевой и Глушко уже распавшейся. Это заявление вызвало удивление у зрителей и участников программы. Лера Кудрявцева попыталась поправить Распутину, напомнив о свадьбе их сына, но певица стояла на своем. Она подчеркнула, что этот жест — свадьба Архипа — может быть интерпретирован как попытка пары сообщить о том, что все нормально.

Наташа Королева ранее комментировала слухи о расставании с мужем. Певица говорила, что привыкла к сплетням и не придает им значения. В одном из интервью она обмолвилась о том, как им с мужем удается поддерживать страсть в отношениях. Певица отметила, что даже не ревнует Тарзана к другим женщинам.