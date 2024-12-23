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Понедельник 23 декабря

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Распутина в эфире шоу на ТВ сообщила о проблемах в браке Королевой и Глушко

Распутина в эфире шоу на ТВ сообщила о проблемах в браке Королевой и Глушко
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Слухи о возможном кризисе в браке Наташи Королевой и Сергея Глушко не утихают по сей день. При этом сама певица неоднократно опровергала подобные утверждения.

В то время, как они отмечали 21 год совместной жизни и свадьбу своего сына Архипа, за кулисами отношений звезд, похоже, происходят не менее интересные события. Сергей Глушко не раз становился объектом обсуждений из-за слухов о неверности.

Одной из его интрижек стало известно широкой публике, когда выяснилось, что его любовница имела проблемы с законом. Несмотря на это, Наташа Королева всегда делала акцент на важности семьи и стремлении сохранить брак. В этот раз, однако, разговоры о расставании вновь всплыли на поверхность.

Наташа Королева. Фото: Феликс Грозданов

В новом выпуске шоу "Звезды сошлись" на НТВ Маша Распутина неожиданно заявила, что считает семью Королевой и Глушко уже распавшейся. Это заявление вызвало удивление у зрителей и участников программы. Лера Кудрявцева попыталась поправить Распутину, напомнив о свадьбе их сына, но певица стояла на своем. Она подчеркнула, что этот жест — свадьба Архипа — может быть интерпретирован как попытка пары сообщить о том, что все нормально.

Наташа Королева ранее комментировала слухи о расставании с мужем. Певица говорила, что привыкла к сплетням и не придает им значения. В одном из интервью она обмолвилась о том, как им с мужем удается поддерживать страсть в отношениях. Певица отметила, что даже не ревнует Тарзана к другим женщинам.

Шоу-бизнес в Telegram

23 декабря 2024, 10:37
Наташа Королева. Фото: Феликс Грозданов
Шоу "Звезды сошлись" на НТВ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

32 года со дня свадьбы: первые искры любви Игоря Николаева и Наташи Королевой

Игорь Николаев. Фото: Anton Belitsky / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кадр Youtube / @novaya-volna
Фото: соцсети / @koroleva__star

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