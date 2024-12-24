Эксперт рекомендовал знакомить детей с классической музыкой как можно раньше

В семье Петросяна разразился скандал Тесты Распутина сообщила о проблемах в браке Королевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Самый вкусный торт в домашних условиях: можно и на праздникСамый вкусный торт в домашних условиях: можно и на праздник Запеченная буженина как вариант основного блюда к Новому годуЗапеченная буженина как вариант основного блюда к Новому году Блюдо, которое согреет в холода: яблочный пирог с корицей и карамельюБлюдо, которое согреет в холода: яблочный пирог с корицей и карамелью "У многих откроются глаза": Киселев сообщил о страшном компромате на Собчак"У многих откроются глаза": Киселев сообщил о страшном компромате на Собчак

Лента новостей

Вторник 24 декабря

15:20Эксперт рекомендовал знакомить детей с классической музыкой как можно раньше 14:51Инопланетяне через Катю Лель передали землянам точный космический прогноз на 2025-й 14:49Батат фри с пикантным соусом на основе пломбира: крайне необычный рецепт 13:52Тест: угадайте популярные советские комедии по кадру с блондинкой 12:53"Вы не пробовали его яйца": публичное заявление Тодоренко о Топалове смутило всех 10:58"2025-й встречу на работе": Киркоров рассказал о новогоднем выступлении с билетами по 342 тысячи 10:52Капкейки с ванильным кремом: излюбленный десерт гурманов во всем мире 09:19Актер Петров рассказал о просьбе беременной жены чаще проводить время дома 06:43Насыпной пирог с яблоками: сытная выпечка с хрустящей корочкой и нежной начинкой 03:215 книг, которые помогут окунуться в праздничную атмосферу 00:16Сергея Шнурова обязали вернуть внушительную сумму за сорванный в Москве концерт 20:05 ТЕСТ: угадай известный советский фильм по цитате 18:59Оливье заиграет по-новому: необычный рецепт классического блюда 17:56Наталья Фатеева призналась в проблемах со здоровьем 17:18Бывшая жена Башарова после обвинений в избиении призналась в неожиданном 16:30Согревающий суп с тыквой и имбирем 15:54В семье Петросяна разразился скандал 14:55До слез: поступок Аниты Цой потряс работающих с ней повара, водителя и уборщицу 14:05Евгений Покушалов: почему добавки вредны без контроля и как это исправить 13:23Тест для самых наблюдательных: угадайте знаковый советский фильм по актеру в маске 11:54Шоколадные маффины: идеальная выпечка к чаю или прекрасный завтрак в будний день 11:16Реинкарнация Цоя: якутский самородок Петр Погодаев выпустил акустический альбом 10:49Больше и современнее: как изменится Киностудия им. Горького после обновления 10:37Распутина в эфире шоу на ТВ сообщила о проблемах в браке Королевой и Глушко 09:20Харламов и Ковальчук однозначно заявили о планах завести ребенка: Задача на 2025 год 06:31Салат с ростбифом и инжиром: это блюдо непременно станет украшением вашего стола 03:24На ходу: 5 аудиокниг для прослушивания в предпраздничной суматохе 00:19Бритни Спирс после продажи особняка отправилась на отдых и показала фигуру в купальнике 16:0855-летняя Дженнифер Лопес вышла из себя после реплики журналиста о ее возрасте 14:11Дэвид и Виктория Бекхэм поделились восторгом от романтического ужина с авторскими блюдами 12:262024-й год стал абсолютным провалом для пытавшейся наладить личную жизнь Бузовой 10:09Тест: сколько зрителей посмотрели эти шедевры кино СССР? 06:17Маринованные в манго ребра: классический рецепт с экспериментальной ноткой 03:44Подборка увлекательнейших книг для чтения на новогодних праздниках 00:38Кудрявцева эмоционально отреагировала на ухудшение здоровья мужа: Он умирает 16:42Появились подробности решения Меган Маркл и принца Гарри начать жить раздельно 14:38Тест: насколько хорошо вы знаете классические "зимние" фильмы из СССР? 12:27Киркоров, Малахов, Долина: какие елки российский звезды поставили у себя дома 10:14Анфисе Чеховой – 47 лет: вспоминаем сложный путь звезды в начале карьеры 06:22ТЕСТ: подобрать синонимы к этим словам сможет лишь человек с богатым словарным запасом 03:09Куриные рулетки с черносливом: рецепт вкусного и простого блюда 00:25Семья принца Уильяма растрогала поклонников 19:44Выдвинувший ультиматум Киркоров поставил крест на шансах Ивлеевой вернуться на ТВ 19:40Глава "Росатома" Лихачев запустил испытания системы переработки опасных промышленных отходов 17:31Зразы с курицей, грибами и перловкой: сытное блюдо для ужина с близкими 16:23Финансирование предпрофессиональных программ школ искусств сохранится – Депкульт 16:06Пригожин открыто выразил неприязнь к скандально известной Ивлеевой 13:52"Читатель сразу чувствует вранье": автор "Продавца игрушек" Виктор Добросоцкий о писательской кухне 13:35"Так зовут меня родные": Варвара рассказала о своем настоящем имени по паспорту 13:09"Мандариновый сюрприз": необычный салат к праздничному столу
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Эксперт рекомендовал знакомить детей с классической музыкой как можно раньше

Эксперт рекомендовал знакомить детей с классической музыкой как можно раньше
55

Проект "Зал Зарядье – детям" ориентирован прежде всего на молодую аудиторию.

Главный дирижер Нижегородского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина Дмитрий Синьковский подчеркнул важность проекта "Зал Зарядье — детям". Он уверен, что необходимо с ранних лет воспитывать у детей интерес к классике.

По словам дирижера, родителям важно дать своим детям возможность выбора.

"Каждому родителю хочется, чтобы его ребенок занимался определенным делом. И если творчеством занимается — вообще прекрасно! Но задачка непростая, и я считаю, что, конечно, нужно не объяснять и просить, а именно приводить. Давать возможность услышать, увидеть что-то такое, что даст стимул для анализа. И чтобы дети, возможно, задали себе вопрос: «Могу ли я, хочу ли я этим заниматься?" — отметил Синьковский.

Он также добавил, что многие взрослые сожалеют о том, что в детстве не занимались творчеством, и эта ответственность ложится на плечи родителей.

Фото: mskagency.ru

В ноябре Зал Зарядье запустил проект "Зал Зарядье — детям", который рассчитан на семейную аудиторию. В рамках этой инициативы проводятся различные мероприятия: развлекательно-просветительские концерты, интерактивные программы и музыкальные мультимедийные спектакли. Эти события помогают детям окунуться в волшебный мир музыки, стимулируя их творческое развитие и фантазию.

Проект "Зал Зарядье — детям" предлагает высококачественные и доступные концерты разных музыкальных направлений, которые проходят в необычном и красочном оформлении, создавая незабываемые впечатления от общения с музыкой.

Фото: mskagency.ru

Подробная информация о мероприятиях для детей доступна на официальном сайте Зала Зарядье.

Шоу-бизнес в Telegram

24 декабря 2024, 15:20
Фото: mskagency.ru
Агентство городских новостей "Москва"✓ Надежный источник

Батат фри с пикантным соусом на основе пломбира: крайне необычный рецепт

Батат фри с пикантным соусом на основе пломбира: крайне необычный рецепт
Кулинарные эксперименты всегда привлекают внимание, особенно когда речь идет о сочетаниях, которые могут показаться на первый взгляд странными. Один из таких необычных рецептов — батат фри с пикантным соусом на основе пломбира.

Капкейки с ванильным кремом: излюбленный десерт гурманов во всем мире

Капкейки с ванильным кремом: излюбленный десерт гурманов во всем мире
Капкейки – настоящая кулинарная находка, завоевавшая сердца гурманов по всему миру. Этот нежный и рассыпчатый десерт с ванильным вкусом стал символом уюта и радости. Ванильные капкейки, украшенные воздушным кремом, идеально подходят для любого повода: от праздников до простого чаепития.

Насыпной пирог с яблоками: сытная выпечка с хрустящей корочкой и нежной начинкой

Насыпной пирог с яблоками: сытная выпечка с хрустящей корочкой и нежной начинкой
Хотите идеальный десерт, который сочетает в себе хрустящую корочку и мягкую, ароматную начинку? Насыпной пирог с яблоками можно подавать на завтрак, полдник или просто наслаждаться им за чашкой чая. Ингредиенты на 8-10 порций: • Яблоки — 6 шт.

Оливье заиграет по-новому: необычный рецепт классического блюда

Оливье заиграет по-новому: необычный рецепт классического блюда
Кажется, что оливье – это тот салат, который уже невозможно изменить. Но что, если мы попробуем взглянуть на него под новым углом? Представляем вам необычный рецепт оливье с креветками и манго, который точно удивит ваших гостей и подарит новые впечатления от знакомого блюда. Ингредиенты:Креветки очищенные – 200 гКартофель – 2 шт.

Согревающий суп с тыквой и имбирем

Согревающий суп с тыквой и имбирем
Зима – время уютных вечеров дома, теплых пледов и горячих напитков. А что может быть лучше, чем чашка ароматного и согревающего супа? Представляем вам рецепт супа с тыквой и имбирем, который не только насытит, но и подарит тепло в холодный зимний вечер. Ингредиенты:Тыква — 500 гКартофель — 2 шт.

Выбор читателей

23/12ПндДо слез: поступок Аниты Цой потряс работающих с ней повара, водителя и уборщицу 23/12ПндВ семье Петросяна разразился скандал 23/12ПндРаспутина в эфире шоу на ТВ сообщила о проблемах в браке Королевой и Глушко 22/12Вск55-летняя Дженнифер Лопес вышла из себя после реплики журналиста о ее возрасте 23/12ПндБывшая жена Башарова после обвинений в избиении призналась в неожиданном 23/12ПндБритни Спирс после продажи особняка отправилась на отдых и показала фигуру в купальнике