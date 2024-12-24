Эксперт рекомендовал знакомить детей с классической музыкой как можно раньше

Главный дирижер Нижегородского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина Дмитрий Синьковский подчеркнул важность проекта "Зал Зарядье — детям". Он уверен, что необходимо с ранних лет воспитывать у детей интерес к классике.

По словам дирижера, родителям важно дать своим детям возможность выбора.

"Каждому родителю хочется, чтобы его ребенок занимался определенным делом. И если творчеством занимается — вообще прекрасно! Но задачка непростая, и я считаю, что, конечно, нужно не объяснять и просить, а именно приводить. Давать возможность услышать, увидеть что-то такое, что даст стимул для анализа. И чтобы дети, возможно, задали себе вопрос: «Могу ли я, хочу ли я этим заниматься?" — отметил Синьковский.

Он также добавил, что многие взрослые сожалеют о том, что в детстве не занимались творчеством, и эта ответственность ложится на плечи родителей.

В ноябре Зал Зарядье запустил проект "Зал Зарядье — детям", который рассчитан на семейную аудиторию. В рамках этой инициативы проводятся различные мероприятия: развлекательно-просветительские концерты, интерактивные программы и музыкальные мультимедийные спектакли. Эти события помогают детям окунуться в волшебный мир музыки, стимулируя их творческое развитие и фантазию.

Проект "Зал Зарядье — детям" предлагает высококачественные и доступные концерты разных музыкальных направлений, которые проходят в необычном и красочном оформлении, создавая незабываемые впечатления от общения с музыкой.

Подробная информация о мероприятиях для детей доступна на официальном сайте Зала Зарядье.