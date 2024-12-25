Стало известно о необычной семейной традиции Меган Маркл и Принца Гарри на Рождество

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся встретить Рождество в своем уютном доме в Монтесито. В этом году они будут отмечать праздник с двумя своими детьми – пятилетним Арчи и трехлетней Лилибет.

Несмотря на то, что это пятое Рождество, проведенное вдали от королевской семьи, Гарри стремится сохранить некоторые традиции, которые были важны для него в детстве. В своих мемуарах "Запасной" Гарри делился воспоминаниями о первом Рождестве, проведенном без родителей и брата.

Он вспомнил, как в 2020 году, находясь вдали от родных, они с Меган решили следовать определенным королевским обычаям.

"Мы общались по видеосвязи с друзьями и наблюдали, как Арчи бегает вокруг елки", — рассказал он.

В этот вечер они открывали подарки, следуя традиции королевской семьи, которая заключается в том, чтобы делать это именно 24 декабря. Гарри объяснил, что это правило связано с их англосаксонскими корнями.

Он поведал, как вся семья собиралась в Сандрингеме, чтобы открыть подарки по немецкой традиции, которая сохранилась даже после смены фамилии на Виндзорскую.

"Мы все одновременно начинали открывать подарки, и это создавало невероятную атмосферу", — добавил он.

Стоит отметить, что Меган также разделяет любовь к праздничному сезону. В недавнем интервью она призналась, что этот период года — ее любимый.

"Сейчас, когда Арчи и Лилибет подрастают, каждый год становится все лучше. Я с нетерпением жду праздников, чтобы увидеть их радость", — подчеркнула она.