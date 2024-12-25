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Среда 25 декабря

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Жареные креветки с мороженым из горгонзолы: оригинальное сочетание вкусов

Жареные креветки с мороженым из горгонзолы: оригинальное сочетание вкусов
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Кулинарные эксперименты – это отличный способ разнообразить привычное меню и удивить своих близких.

Одним из самых интересных и необычных блюд, которое стоит попробовать, являются жареные креветки с мороженым из горгонзолы. Это сочетание, на первый взгляд, может показаться странным, но именно в этом и заключается его прелесть. Давайте рассмотрим, как приготовить это нетривиальное блюдо.

Ингредиенты на 2 порции:

• Аргентинские креветки — 400 г

• Соль — 1,5 ч. л.

• Черный перец (дробленый) — 1/3 ч. л.

• Сухой чеснок — 2/3 ч. л.

• Оливковое масло — 1 ст. л.

• Мороженое из горгонзолы — 1 упаковка

• Свежий огурец — 1 шт.

• Свежий чеснок — 1 зубчик

• Соль — 1/6 ч. л.

• Молотая паприка — 1/6 ч. л.

• Оливковое масло — 1/2 ст. л.

• Дижонская горчица — 1 ч. л.

Приготовление:

Шаг 1: Начните с размораживания аргентинских креветок. После того как они станут мягкими, выложите их в миску. Добавьте соль, чёрный перец, сухой чеснок и оливковое масло. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились по креветкам.

Шаг 2: Разогрейте сковороду на сильном огне и выложите подготовленные креветки. Обжаривайте их в течение 2-3 минут, периодически переворачивая, чтобы они равномерно подрумянились и приобрели аппетитный золотистый цвет.

Шаг 3: Пока креветки жарятся, займитесь соусом. Очистите свежий огурец от кожуры и нарежьте его тонкими шайбами. Поместите огурцы в чашу или стакан блендера.

Шаг 4: К огурцам добавьте оливковое масло, молотую паприку и крупно нарезанный свежий чеснок. Не забудьте посолить по вкусу.

Шаг 5: Влейте в смесь дижонскую горчицу и добавьте 60-100 г мороженого из горгонзолы. Это придаст соусу уникальный вкус и текстуру.

Шаг 6: Используя блендер, тщательно смешайте все ингредиенты до получения однородной массы. Соус должен быть кремообразным и легко намазываться.

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25 декабря 2024, 06:28
Фото: Freepik
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