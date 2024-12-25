Жареные креветки с мороженым из горгонзолы: оригинальное сочетание вкусов

Одним из самых интересных и необычных блюд, которое стоит попробовать, являются жареные креветки с мороженым из горгонзолы. Это сочетание, на первый взгляд, может показаться странным, но именно в этом и заключается его прелесть. Давайте рассмотрим, как приготовить это нетривиальное блюдо.
Ингредиенты на 2 порции:
• Аргентинские креветки — 400 г
• Соль — 1,5 ч. л.
• Черный перец (дробленый) — 1/3 ч. л.
• Сухой чеснок — 2/3 ч. л.
• Оливковое масло — 1 ст. л.
• Мороженое из горгонзолы — 1 упаковка
• Свежий огурец — 1 шт.
• Свежий чеснок — 1 зубчик
• Соль — 1/6 ч. л.
• Молотая паприка — 1/6 ч. л.
• Оливковое масло — 1/2 ст. л.
• Дижонская горчица — 1 ч. л.
Приготовление:
Шаг 1: Начните с размораживания аргентинских креветок. После того как они станут мягкими, выложите их в миску. Добавьте соль, чёрный перец, сухой чеснок и оливковое масло. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились по креветкам.
Шаг 2: Разогрейте сковороду на сильном огне и выложите подготовленные креветки. Обжаривайте их в течение 2-3 минут, периодически переворачивая, чтобы они равномерно подрумянились и приобрели аппетитный золотистый цвет.
Шаг 3: Пока креветки жарятся, займитесь соусом. Очистите свежий огурец от кожуры и нарежьте его тонкими шайбами. Поместите огурцы в чашу или стакан блендера.
Шаг 4: К огурцам добавьте оливковое масло, молотую паприку и крупно нарезанный свежий чеснок. Не забудьте посолить по вкусу.
Шаг 5: Влейте в смесь дижонскую горчицу и добавьте 60-100 г мороженого из горгонзолы. Это придаст соусу уникальный вкус и текстуру.
Шаг 6: Используя блендер, тщательно смешайте все ингредиенты до получения однородной массы. Соус должен быть кремообразным и легко намазываться.