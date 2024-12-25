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Среда 25 декабря

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Дима Билан пострадал от подарка поклонников

Дима Билан пострадал от подарка поклонников
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Дима Билан признался, что чувствовал себя очень плохо.

Дима Билан рассказал, почему отказывается принимать подарки о фанатов. Артист долгое время отказывается от сладостей, которые поклонники специально готовят или приобретают для него, и у этого решения есть веские основания. Оказалось, что однажды певец серьезно пострадал, попробовав одно из этих лакомств.

Как признался сам Билан, воспоминания об этом случае вызывают у него неприятные чувства. Он подчеркнул, что трудно передать те эмоции, которые он тогда испытал. Начиналось все очень безобидно, с обычного печенья, которое подарила одна из поклонниц его творчества.

Артист рассказал, что после того, как в его руках оказались кондитерские изделия, он течение всего дня чувствовал себя так, будто внутри него поселилось что-то странное. Это происходило во время съемок, и ему было крайне тяжело работать в таком состоянии.

Он позвонил своим друзьям, а водитель привез святую воду, чтобы певец смог умыться ею прямо в гримерной. Билан жаловался, что его буквально колотило и общее самочувствие оставляло желать лучшего.

Важно отметить, что Дима увлекается эзотерикой. За годы работы в индустрии развлечений он научился различать обычные подарки от тех, которые могут нести скрытые намерения.

Шоу-бизнес в Telegram

25 декабря 2024, 18:20
Дима Билан. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Дима Билан. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Родион Газманов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Борис Корчевников. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сергей Бурунов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Максим Аверин. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com

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