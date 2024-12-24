Батат фри с пикантным соусом на основе пломбира: крайне необычный рецепт

Кулинарные эксперименты всегда привлекают внимание, особенно когда речь идет о сочетаниях, которые могут показаться на первый взгляд странными.

Один из таких необычных рецептов — батат фри с пикантным соусом на основе пломбира. Если вы любите оригинальные вкусы и хотите удивить своих гостей, этот рецепт обязательно стоит попробовать!

Ингредиенты на 3 порции:

• Батат — 3-4 шт.

• Кукурузный крахмал — 1 ст. л. с горкой (20 г)

• Соль — 3,5 ч. л. (15 г)

• Растительное масло — 30 мл

• Пломбир — 150 г

• Свежий перец чили (или молотый) — 1 шт. (1/3 ч. л.)

• Бальзамический соус — 20 мл

• Мята или базилик — 1 веточка

Приготовление:

Шаг 1: Начните с подготовки батата. Очистите его от кожуры и нарежьте соломкой толщиной около 0,5-1 см. Выложите нарезанный батат в большую миску.

Шаг 2: Добавьте к батату 2-2,5 ч. л. соли и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был равномерно покрыт.

Шаг 3: Затем добавьте кукурузный крахмал и снова перемешайте. Это придаст батату хрустящую корочку при запекании.

Шаг 4: Застелите противень пергаментом для выпечки и выложите на него подготовленный батат. Смажьте его растительным маслом. Запекайте в предварительно разогретой до 200 ℃ духовке в течение 20 минут. Для более сочного результата можно предварительно отварить батат в подсоленной воде в течение 4-5 минут, обсушить и обвалять в крахмале перед запеканием.

Шаг 5: Пока батат запекается, займитесь соусом. Мелко нарежьте перец чили, предварительно убрав семена, и поместите его в мисочку.

Шаг 6: Отделите листья мяты от стеблей, мелко нарежьте их и добавьте к перцу.

Шаг 7: Влейте бальзамический соус и добавьте щепотку соли. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

Шаг 8: В завершение добавьте немного подтаявшего пломбира и тщательно смешайте до однородной консистенции. Если батат после запекания оказался немного влажным, выложите его на бумажное полотенце для удаления лишней влаги.

Подавайте батат фри с пикантным соусом, по желанию посыпав тертым пармезаном или добавив пару шариков мороженого для контраста вкусов. Этот необычный рецепт станет настоящим хитом на вашем столе.