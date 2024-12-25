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Среда 25 декабря

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Музкритик Бабичев назвал Кадышеву подходящей заменой для Пугачевой на "Голубом огоньке"

Музкритик Бабичев назвал Кадышеву подходящей заменой для Пугачевой на "Голубом огоньке"
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Музыкальный критик Евгений Бабичев высказал мнение о том, что певица Надежда Кадышева могла бы с легкостью занять место Аллы Пугачевой на традиционном новогоднем "Голубом огоньке".

Продюсер отметил, что любовь россиян к народной музыке переживает настоящий ренессанс, и Кадышева, с ее богатым репертуаром, идеально вписывается в эту тенденцию. Он также подчеркнул, что песни Кадышевой, такие как "Широка река", "Течет ручей" и "Плывет веночек", вызывают ностальгию у старшего поколения и интерес у молодежи. Эти композиции делают певицу настоящей "народной царицей сцены".

По мнению Бабичева, такое внимание к ее творчеству связано с возвращением моды на фольклорные мотивы и культурные традиции.

Надежда Кадышева. Фото: соцсети

"Она объединяет разные поколения, и это говорит о её универсальности как исполнителя", — отметил критик.

Кроме Кадышевой, Бабичев упомянул и других артистов, которые могли бы заменить Пугачеву. Например, он назвал Лолиту, однако с уточнением, что ее репутация все-таки пострадала после скандала с "голой" вечеринкой Анастасии Ивлеевой. Певица долго восстанавливала свой гастрольный график и возвращалась в светскую жизнь, что могло затруднить ее путь к статусу новой звезды "Голубого огонька".

Также Бабичев отметил Ларису Долину, которая, несмотря на трудности с недвижимостью, продолжает активно выступать и сниматься.

"Она справляется с ситуацией и продолжает радовать своих поклонников", — добавил критик.

Ранее другой музыкальный продюсер Павел Рудченко также высказывал мнение о росте популярности Кадышевой среди молодежи. Он связывает это с глобальным трендом на все русское и считает, что творчество певицы получило новую жизнь благодаря вирусным видео в социальных сетях. Примечательно, что сама Кадышева не делала никаких специальных усилий для этого, но ее песни всё равно находят отклик у слушателей.

Шоу-бизнес в Telegram

25 декабря 2024, 09:36
Надежда Кадышева. Кадр: YouTube
NEWS.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бабкина, Кадышева, Крыгина: Надежды российской эстрады

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: кадр YouTube

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