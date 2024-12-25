Праздничный салат, который можно даже на диете: простой рецепт

Ингредиенты:
- Тунец консервированный – 200 г
- Огурец свежий – 1 шт.
- Лук репчатый – 1/2 шт.
- Оливки без косточек – 50 г
- Майонез – 2 ст. ложки
- Соль, перец – по вкусу
- Зелень (например, укроп или петрушка) – для украшения
Приготовление:
- Откройте банку с тунцом и слейте жидкость. Разделите рыбу вилкой на небольшие кусочки.
- Нарежьте огурец мелкими кубиками.
- Мелко порубите лук.
- Нарежьте оливки кольцами или полукольцами.
- Смешайте все ингредиенты в большой миске.
- Заправьте салат майонезом, добавьте соль и перец по вкусу.
- Перемешайте до однородной консистенции.
- По желанию украсьте зеленью перед подачей.
Приятного аппетита!