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Среда 25 декабря

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Праздничный салат, который можно даже на диете: простой рецепт

Праздничный салат, который можно даже на диете: простой рецепт
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Этот рецепт сможет повторить даже самая ленивая хозяйка.

Ингредиенты:

  • Тунец консервированный – 200 г
  • Огурец свежий – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1/2 шт.
  • Оливки без косточек – 50 г
  • Майонез – 2 ст. ложки
  • Соль, перец – по вкусу
  • Зелень (например, укроп или петрушка) – для украшения

Приготовление:

  1. Откройте банку с тунцом и слейте жидкость. Разделите рыбу вилкой на небольшие кусочки.
  2. Нарежьте огурец мелкими кубиками.
  3. Мелко порубите лук.
  4. Нарежьте оливки кольцами или полукольцами.
  5. Смешайте все ингредиенты в большой миске.
  6. Заправьте салат майонезом, добавьте соль и перец по вкусу.
  7. Перемешайте до однородной консистенции.
  8. По желанию украсьте зеленью перед подачей.

Приятного аппетита!

Шоу-бизнес в Telegram

25 декабря 2024, 19:00
Фото: freepik.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

5 нестандартных вариантов подачи красной икры к новогоднему столу

Фото сгенерировано ИИ
Фото сгенерировано ИИ
Фото сгенерировано ИИ
Фото сгенерировано ИИ
Фото сгенерировано ИИ

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