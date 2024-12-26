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Среда 25 декабря

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Михаилу Боярскому – 75: вспоминаем самые яркие моменты на пути артиста к славе

Михаилу Боярскому – 75: вспоминаем самые яркие моменты на пути артиста к славе
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Сегодня отмечает свой 75-летний юбилей Михаил Боярский – советский актер и певец, который стал настоящей иконой российской культуры.

За свою долгую карьеру артист завоевал любовь зрителей и признание критиков, но его путь к славе был не таким простым, как может показаться на первый взгляд. Михаил Сергеевич никогда не скрывал своих недостатков и порой высказывался довольно резко, что создавало вокруг него репутацию хулигана.

Тем не менее, его харизма и обаяние всегда позволяли ему оставаться в сердцах поклонников. В этот знаменательный день мы решили вспомнить некоторые интересные факты из биографии любимого артиста.

Первый факт касается его главной роли в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера". Хотя сегодня трудно представить другого актера на месте Боярского, изначально режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич планировал утвердить его на роль Рошфора. Позже Михаилу предложили выбрать между Атосом и Арамисом, но только благодаря вмешательству композитора Максима Дунаевского он получил возможность сыграть д’Артаньяна, что стало поворотным моментом в его карьере.

Михаил Боярский. Кадр из фильма "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978)

Следующий интересный эпизод связан с опасным инцидентом во время съемок. В сцене "Марлезонского балета" д’Артаньян сражается на шпагах с Рошфором, роль которого исполнял Борис Клюев. Увы, Клюев никогда не фехтовал до этого момента и случайно ударил Боярского шпагой в рот, проткнув ему небо. Михаил был найден окровавленным в туалете, после чего врачи констатировали глубокую рану, что могло привести к серьезным последствиям.

Не менее интересна история появления усов Боярского. В детстве, когда ему было всего пять лет, он играл с друзьями рядом со стройкой. Один из рабочих подшутил над мальчиком, проведя пальцем в мазуте линию между носом и верхней губой. Михаил вернулся домой с обновленным видом, что вызвало недоумение у его матери, которая всегда заботилась о нем.

Личная жизнь Михаила Боярского также полна интересных моментов. Он дважды женился на одной и той же женщине — актрисе Ларисе Луппиан. Их встреча произошла во время работы над мюзиклом "Трубадур и его друзья", где они играли влюбленных. После свадьбы в 1985 году пара развелась, однако продолжала жить вместе и вновь расписалась в 2009 году.

Что касается музыкальной карьеры Боярского, он записал более 600 песен. Его репертуар включает такие хиты, как "Зеленоглазое такси", "Городские цветы" и "Ланфрен-ланфра". На своих концертах он исполняет только самые популярные композиции, которые всегда вызывают восторг у публики. За свою долгую карьеру артист создал множество песен для театральных постановок, радио и сольных альбомов.

Шоу-бизнес в Telegram

26 декабря 2024, 00:17
Михаил Боярский. Кадр: Первый канал
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Почерневший от горя Боярский снял шляпу у гроба Нины Ургант

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

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