Друг Яниса Тиммы рассказал, почему его тело никто не забирает

Отец узнал о смерти Яниса из интернета.

Накануне стало известно, что тело бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы до сих пор находится в морге, поскольку его никто не забрал. Сегодня выяснилось, что все бюрократические моменты были решены и теперь умершего молодого человека смогут транспортировать в Латвию. Друг Яниса Гатис Лининьш рассказал журналистам, что заминка произошла из-за формальностей, которые в итоге были соблюдены.

Практически все средства для перевозки тела Тиммы были собраны на его родине в первые сутки после известия о смерти баскетболиста, сообщают СМИ. При этом ранее сообщалось, что экс-жена спортсмена Анна Седокова вызвалась оплатить репатриацию тела и похороны супруга. По слухам, певица сразу же перечислила часть денег на счет ритуальной компании.

В морге журналистам сообщили, что пока за телом Тиммы никто не приходил, родственники лишь узнали, какие документы нужно собрать для того, чтобы оформить свидетельство о смерти и забрать его тело. Забрать спортсмена долин будет его мать.

Напомним, Янис Тимма покончил с собой 17 декабря. По слухам, он не мог пережить развод с Анной Седоковой, который состоялся в начале декабря. Баскетболист пытался вернуть женщину, но безуспешно. 16 декабря, в день рождения певицы, он отправил ей огромный букет из 101 розы, но так и не смог поздравить ее лично.