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Вторник 24 декабря

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Филипп Киркоров в очередной раз стал отцом

Филипп Киркоров в очередной раз стал отцом
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Телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла секрет звезды.

Недавно ставшая матерью Марина Федункив неожиданно поразила Леру Кудрявцеву. Артистки встретились на съемочной площадке.

Оказалось, что Федункив регулярно сцеживает грудное молоко для своего малыша. В октябре 53-летняя актриса впервые ощутила радость материнства. Беременность звезды осталась незамеченной широкой общественностью, однако сама Марина утверждает, что родила ребенка самостоятельно. Теперь она активно занимается грудным вскармливанием.

Кудрявцева рассказала, что случайно заметила Марину в гримерной комнате и была шокирована серьезностью ее подхода к кормлению сына от итальянского мужа Стефано Маджи.

Телеведущая призналась, что даже представить себе не могла, что Федункив планирует кормить грудью. По словам Леры, такая самоотдача заслуживает уважения.

"Марина сцеживает каждые два часа, отправляет ребенку, замораживает", — откровенно делилась Кудрявцева во время эфира программы "Звезды сошлись".

Федункив признается, что совмещать работу с заботой о малыше нелегко. Также она рассказала, что пока молоко есть, будет кормить им малыша, а в случае необходимости перейдет на смеси.

Имя новорожденного пока остается тайной. Мальчика уже окрестили, а крестным отцом стал Филипп Киркоров. Для поп-короля такая честь выпадает не впервые. Он уже воспитывает двоих собственных детей Мартина и Аллу-Викторию и опекает крестницу Софию, дочь Ани Лорак.

Шоу-бизнес в Telegram

24 декабря 2024, 15:55
Филипп Киркоров. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
шоу "Звезды сошлись"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Киркоров, Малахов, Долина: какие елки российский звезды поставили у себя дома

Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети

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