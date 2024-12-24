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Вторник 24 декабря

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Актер Петров рассказал о просьбе беременной жены чаще проводить время дома

Актер Петров рассказал о просьбе беременной жены чаще проводить время дома
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На днях Саша Петров поделился радостной новостью: его жена Виктория ждет первого ребенка. Актер с удовольствием рассказал, как изменился его жизненный уклад.

К сожалению, плотный график работы не позволяет звезде фильма "Текст" проводить столько времени дома, сколько хотелось бы. Саша откровенно признался, что его будущая мама нуждается в поддержке и внимании, особенно в этот особенный период.

"В 2023 году Виктория спрашивала меня, как часто у меня бывают поездки. Я отвечал, что в этом году только одна поездка в Мексику, и больше ничего серьезного. Но следующий год обещает быть насыщенным: месяц в Тобольске, постоянные разъезды по городам России — Касимов, Рязань, Нижний Новгород. Я понимаю, что ей хочется, чтобы я проводил больше времени дома, и я тоже этого хочу. Мы договорились, что Новый год будем отмечать вместе", — рассказал 35-летний актер в программе "Кстати" на платформе VK Видео.

Петров пообещал своей супруге, что будет стараться реже уезжать на съемки. Он осознает, что сейчас для Виктории особенно важно ощущать его поддержку рядом.

Стоит отметить, что Саша и Виктория познакомились в 2023 году, и уже через три дня общения он понял, что хочет провести с ней всю жизнь.

"Это удивительное состояние — быть с человеком на одной волне. Я был уверен, что узнаю свою будущую жену с первого взгляда, и так и случилось. Вика тоже чувствовала это", — поделился актер.

По словам Петрова, их отношения строятся на взаимопонимании и схожести интересов.

"Мы совпадаем во многом: в вкусах, взглядах на жизнь и отношениях к людям. Но при этом у нас есть различия в эмоциональных проявлениях, что делает наше общение еще более интересным", — добавил он.

Актер подчеркнул, что их любовь только крепнет с каждым днем. "Мы год в браке, и это чувство лишь усиливается. Нам не хочется отдыхать друг от друга", — резюмировал артист.

Шоу-бизнес в Telegram

24 декабря 2024, 09:19
Александр Петров с женой. Фото: соцсети
Шоу "Кстати" в VK Видео✓ Надежный источник

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