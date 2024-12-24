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Вторник 24 декабря

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Капкейки с ванильным кремом: излюбленный десерт гурманов во всем мире

Капкейки с ванильным кремом: излюбленный десерт гурманов во всем мире
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Капкейки – настоящая кулинарная находка, завоевавшая сердца гурманов по всему миру. Этот нежный и рассыпчатый десерт с ванильным вкусом стал символом уюта и радости.

Ванильные капкейки, украшенные воздушным кремом, идеально подходят для любого повода: от праздников до простого чаепития. Их популярность объясняется не только потрясающим вкусом, но и простотой приготовления.

Ингредиенты

Для создания шести порций вам понадобятся следующие ингредиенты: 100 г сливочного масла (82,5%), 2 яйца, 120 г муки, 100 г сахара, ½ ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, 80 г сахарной пудры, 80 мл сливок (33%), 350 г сливочно-творожного сыра и 1 ч. л. ванильного сахара.

Приготовление

Процесс приготовления начинается с взбивания размягченного сливочного масла с сахаром до получения легкой и воздушной массы. Затем добавляются яйца, после чего смесь тщательно перемешивается. В следующем шаге в массу вводятся сухие ингредиенты — мука, разрыхлитель и соль. Все это замешивается до получения однородного теста.

Подготовьте форму для кексов, установив в нее бумажные формочки для выпечки. Наполните каждую формочку тестом примерно на две трети. Далее выпекайте капкейки в заранее разогретой до 170 °С духовке в течение 20-25 минут. После выпекания дайте им остыть при комнатной температуре.

Пока капкейки остывают, можно заняться приготовлением крема. Для этого взбейте сливочно-творожный сыр с холодными сливками, добавив сахарную пудру и ванильный сахар. Взбивайте смесь около 3-4 минут до достижения пышной текстуры.

Когда капкейки полностью остынут, аккуратно отсадите крем на их верхушки с помощью кондитерского мешка или ложки. Ваши ванильные капкейки готовы! Они прекрасно подойдут для угощения гостей или как сладкое завершение семейного ужина.

Шоу-бизнес в Telegram

24 декабря 2024, 10:52
Фото: Freepik
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