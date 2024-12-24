"Вы не пробовали его яйца": публичное заявление Тодоренко о Топалове смутило всех

Регина Тодоренко и Влад Топалов славятся своим чувством юмора и открытым легким характером. На этот раз звездной чете удалось превзойти себя.

На недавнем светском мероприятии репортеры заинтересовались кулинарными способностями Влада. Обычный, казалось бы, вопрос стал причиной чувства неловкости для супругов.

Певец собирался скромно заявить, что не является мастером кулинарии, но при этом способен накрыть стол к Новому году на достойном уровне. Однако Регина, не дождавшись окончания его мысли, с улыбкой перебила мужа.

"Все он умеет… вы не пробовали его яйца!", — импульсивно воскликнула она.

Эта неожиданная фраза вызвала смех у присутствующих и создала комичную ситуацию. Журналисты не смогли удержаться от комментариев, и одна из присутствующих отметила с иронией, что не будет ставить это в заголовок.

Экс-солист группы "Smash!", заметно смущенный шуткой своей жены, попытался перевести разговор в более серьезное русло.

"Вроде еще не пила, но уже царицу понесло", — сказал он, отводя взгляд.

Стоит отметить, что знаменитости также поделились планами на Новый год. Они рассказали, что будут отмечать праздник в кругу семьи и близких друзей. Влад и Регина также упомянули о подарках для детей, которые уже были куплены — это игрушечная машина и коллекция роботов.