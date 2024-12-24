Тест: угадайте популярные советские комедии по кадру с блондинкой

Вспомните, например, "Блондинка за углом" — фильм, который поднял на смех стереотипы о цвете волос и показал, что внутренний мир человека важнее его внешности. Или "12 стульев", где комичные ситуации и блестящие диалоги заставляли смеяться даже самых серьезных зрителей. А как можно забыть "Кавказскую пленницу", где блондинка Нина стала символом романтики и приключений?
Эти фильмы не просто развлекают, они учат нас видеть за внешностью истинную суть человека. Попробуйте угадать фильмы из СССР по одному кадру с блондинкой.
1. Как называется эта кинокомедия?
А) 12 стульев
Б) Не может быть!
В) Спорт-82
2. Как называется эта кинокомедия?
А) Блондинка за углом
Б) Вокзал для двоих
В) Забытая мелодия для флейты
3. Как называется эта кинокомедия?
А) Вам и не снилось...
Б) Старый новый год
В) По семейным обстоятельствам
4. Как называется эта кинокомедия?
А) Чародеи
Б) Человек с бульвара Капуцинов
В) Экипаж
5. Как называется эта кинокомедия?
А) Три плюс два
Б) Будьте моим мужем
В) Невероятные приключения итальянцев в России
Правильные ответы:
1. — А) 12 стульев
2. — Б) Вокзал для двоих
3. — Б) Старый новый год
4. — Б) Человек с бульвара Капуцинов
5. — В) Невероятные приключения итальянцев в России