Тест: угадайте популярные советские комедии по кадру с блондинкой

Советские комедии, наполненные юмором и жизненной мудростью, стали любимыми для многих поколений.



Вспомните, например, "Блондинка за углом" — фильм, который поднял на смех стереотипы о цвете волос и показал, что внутренний мир человека важнее его внешности. Или "12 стульев", где комичные ситуации и блестящие диалоги заставляли смеяться даже самых серьезных зрителей. А как можно забыть "Кавказскую пленницу", где блондинка Нина стала символом романтики и приключений?

Эти фильмы не просто развлекают, они учат нас видеть за внешностью истинную суть человека. Попробуйте угадать фильмы из СССР по одному кадру с блондинкой.

1. Как называется эта кинокомедия?

А) 12 стульев

Б) Не может быть!

В) Спорт-82

2. Как называется эта кинокомедия?

А) Блондинка за углом

Б) Вокзал для двоих

В) Забытая мелодия для флейты

3. Как называется эта кинокомедия?

А) Вам и не снилось...

Б) Старый новый год

В) По семейным обстоятельствам

4. Как называется эта кинокомедия?

А) Чародеи

Б) Человек с бульвара Капуцинов

В) Экипаж

5. Как называется эта кинокомедия?

А) Три плюс два

Б) Будьте моим мужем

В) Невероятные приключения итальянцев в России

Правильные ответы:

1. — А) 12 стульев

2. — Б) Вокзал для двоих

3. — Б) Старый новый год

4. — Б) Человек с бульвара Капуцинов

5. — В) Невероятные приключения итальянцев в России