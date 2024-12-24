Новый взгляд на классику: "Сельдь под шубой" с неожиданным вкусом

Салат "Сельдь под шубой" – это одно из самых популярных блюд русской кухни, которое традиционно готовится к праздникам, особенно на Новый год. Его классический рецепт включает слои селедки, картофеля, моркови, свеклы и майонеза. Однако, со временем кулинары начали экспериментировать с этим блюдом, добавляя новые ингредиенты и меняя способы подачи. Сегодня мы предлагаем вам новый вариант этого салата, который удивит вас своим необычным вкусом и оформлением.

Ингредиенты:

Филе слабосоленой сельди – 200 г

Картофель – 4 шт.

Морковь – 2 шт.

Свекла – 2 шт.

Яблоко кисло-сладкое – 1 шт.

Зеленый лук – 50 г

Куриное яйцо – 2 шт.

Майонез – 150 мл

Горчица зернистая – 1 ст.л.

Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Шаг 1: Подготовка ингредиентов

Отварите картофель, морковь и свеклу до готовности. Остудите их и очистите от кожуры. Нарежьте филе сельди небольшими кусочками. Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и натрите на крупной терке. Очистите яблоко от кожуры и сердцевины, затем натрите его на мелкой терке. Мелко нарежьте зеленый лук. Смешайте майонез с горчицей, добавьте соль и перец по вкусу.

Шаг 2: Сборка салата

На дно сервировочного блюда выложите слой нарезанной сельди. Затем равномерно распределите слой натертого картофеля. Следующий слой – натертая морковь. Далее идет слой натертой свеклы. После свеклы выложите слой натертых яиц. Добавьте слой натертого яблока. Посыпьте салат мелко нарезанным зеленым луком. Полейте салат смесью майонеза и горчицы. Повторяйте слои, пока все ингредиенты не закончатся. Верхний слой салата украсьте оставшимся слоем свеклы и зеленью. Поставьте салат в холодильник минимум на 2 часа для пропитки.

Подача:

Перед подачей на стол аккуратно разрежьте салат на порционные кусочки и разложите их по тарелкам. Украсьте каждую порцию веточкой зеленого лука или долькой лимона. Салат готов к подаче!

Этот новый вариант салата "Сельдь под шубой" порадует вас своим свежим вкусом и ярким внешним видом. Он станет отличным дополнением к любому праздничному столу и обязательно вызовет восторг у ваших гостей. Попробуйте приготовить этот салат по нашему рецепту, и вы убедитесь, что классика может быть еще вкуснее!