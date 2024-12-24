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Новый взгляд на классику: "Сельдь под шубой" с неожиданным вкусом

Новый взгляд на классику: "Сельдь под шубой" с неожиданным вкусом
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Салат "Сельдь под шубой" – это одно из самых популярных блюд русской кухни, которое традиционно готовится к праздникам, особенно на Новый год. Его классический рецепт включает слои селедки, картофеля, моркови, свеклы и майонеза. Однако, со временем кулинары начали экспериментировать с этим блюдом, добавляя новые ингредиенты и меняя способы подачи. Сегодня мы предлагаем вам новый вариант этого салата, который удивит вас своим необычным вкусом и оформлением.

Ингредиенты:

  • Филе слабосоленой сельди – 200 г
  • Картофель – 4 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Свекла – 2 шт.
  • Яблоко кисло-сладкое – 1 шт.
  • Зеленый лук – 50 г
  • Куриное яйцо – 2 шт.
  • Майонез – 150 мл
  • Горчица зернистая – 1 ст.л.
  • Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Шаг 1: Подготовка ингредиентов

  1. Отварите картофель, морковь и свеклу до готовности. Остудите их и очистите от кожуры.
  2. Нарежьте филе сельди небольшими кусочками.
  3. Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и натрите на крупной терке.
  4. Очистите яблоко от кожуры и сердцевины, затем натрите его на мелкой терке.
  5. Мелко нарежьте зеленый лук.
  6. Смешайте майонез с горчицей, добавьте соль и перец по вкусу.

Шаг 2: Сборка салата

  1. На дно сервировочного блюда выложите слой нарезанной сельди.
  2. Затем равномерно распределите слой натертого картофеля.
  3. Следующий слой – натертая морковь.
  4. Далее идет слой натертой свеклы.
  5. После свеклы выложите слой натертых яиц.
  6. Добавьте слой натертого яблока.
  7. Посыпьте салат мелко нарезанным зеленым луком.
  8. Полейте салат смесью майонеза и горчицы.
  9. Повторяйте слои, пока все ингредиенты не закончатся.
  10. Верхний слой салата украсьте оставшимся слоем свеклы и зеленью.
  11. Поставьте салат в холодильник минимум на 2 часа для пропитки.

Подача:

Перед подачей на стол аккуратно разрежьте салат на порционные кусочки и разложите их по тарелкам. Украсьте каждую порцию веточкой зеленого лука или долькой лимона. Салат готов к подаче!

Этот новый вариант салата "Сельдь под шубой" порадует вас своим свежим вкусом и ярким внешним видом. Он станет отличным дополнением к любому праздничному столу и обязательно вызовет восторг у ваших гостей. Попробуйте приготовить этот салат по нашему рецепту, и вы убедитесь, что классика может быть еще вкуснее!

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24 декабря 2024, 16:30
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