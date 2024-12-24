Новый взгляд на классику: "Сельдь под шубой" с неожиданным вкусом

Ингредиенты:
- Филе слабосоленой сельди – 200 г
- Картофель – 4 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Свекла – 2 шт.
- Яблоко кисло-сладкое – 1 шт.
- Зеленый лук – 50 г
- Куриное яйцо – 2 шт.
- Майонез – 150 мл
- Горчица зернистая – 1 ст.л.
- Соль, перец – по вкусу
Приготовление:
Шаг 1: Подготовка ингредиентов
- Отварите картофель, морковь и свеклу до готовности. Остудите их и очистите от кожуры.
- Нарежьте филе сельди небольшими кусочками.
- Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и натрите на крупной терке.
- Очистите яблоко от кожуры и сердцевины, затем натрите его на мелкой терке.
- Мелко нарежьте зеленый лук.
- Смешайте майонез с горчицей, добавьте соль и перец по вкусу.
Шаг 2: Сборка салата
- На дно сервировочного блюда выложите слой нарезанной сельди.
- Затем равномерно распределите слой натертого картофеля.
- Следующий слой – натертая морковь.
- Далее идет слой натертой свеклы.
- После свеклы выложите слой натертых яиц.
- Добавьте слой натертого яблока.
- Посыпьте салат мелко нарезанным зеленым луком.
- Полейте салат смесью майонеза и горчицы.
- Повторяйте слои, пока все ингредиенты не закончатся.
- Верхний слой салата украсьте оставшимся слоем свеклы и зеленью.
- Поставьте салат в холодильник минимум на 2 часа для пропитки.
Подача:
Перед подачей на стол аккуратно разрежьте салат на порционные кусочки и разложите их по тарелкам. Украсьте каждую порцию веточкой зеленого лука или долькой лимона. Салат готов к подаче!
Этот новый вариант салата "Сельдь под шубой" порадует вас своим свежим вкусом и ярким внешним видом. Он станет отличным дополнением к любому праздничному столу и обязательно вызовет восторг у ваших гостей. Попробуйте приготовить этот салат по нашему рецепту, и вы убедитесь, что классика может быть еще вкуснее!