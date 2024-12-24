В семье Тарасова и Костенко долгожданное пополнение

Супруги поделились радостью с фанатами.

В семье футболиста Дмитрия Тарасова и блогера Анастасии Костенко долгожданное пополнение. Они уже воспитывают четверых детей: у пары два мальчика и две девочки. Чета неоднократно признавалась, что готова решиться на пятого ребенка. Однако они пока так и не решились на столь ответственный шаг.

Но все же семья Тарасова стала больше. Многодетные родители поделились в соцсетях новостью о том, что в их семье появились собака. Щенка назвали Шерри. Она уже знает пеленку и радует малышей своим характером. Счастливые дети тискают нового питомца и не отходят от него ни на минуту.

Напомним, ранее у Костенко уже была собака породы мальтипу, но она очень агрессивно повела себя с детьми, поэтому от нее пришлось отказаться. Шерри, по словам блогера, более миролюбива и отлично ладит с детьми.

Кстати, недавно в семье футболиста произошло не очень радостное событие. Старший сын Костенко сломал руку, ему наложили лангету. Но перелом оказался со смещением, поэтому восстановление может быть непростым. Скорее всего, это произошло во время зимней прогулки. В июле малыш также получил травму на Мальдивах. Алексей сидел на багажнике велосипеде, и случайно засунул ногу в спицу. Тогда обошлось без серьезных последствий.