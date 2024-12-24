Насыпной пирог с яблоками: сытная выпечка с хрустящей корочкой и нежной начинкой

Хотите идеальный десерт, который сочетает в себе хрустящую корочку и мягкую, ароматную начинку? Насыпной пирог с яблоками можно подавать на завтрак, полдник или просто наслаждаться им за чашкой чая.

Ингредиенты на 8-10 порций:

• Яблоки — 6 шт.

• Творог пластовой из цельного молока — 400 г

• Пшеничная мука — 300 г

• Сливочное масло — 200 г

• Яйцо — 1 шт.

• Сахар — 175 г

• Молотая корица — 2 ч. ложки

• Разрыхлитель — 1 упаковка

Приготовление:

Шаг 1: Начните с приготовления творожной начинки. В чашу миксера поместите творог, добавьте яйцо и 75 г сахара. Взбейте все ингредиенты до получения однородной массы, пока сахар полностью не растворится.

Шаг 2: В отдельной миске смешайте муку, оставшийся сахар, слегка размягченное сливочное масло (вытащите его из холодильника за 10 минут до начала готовки) и разрыхлитель. Перемешайте все компоненты руками, чтобы получить крошку.

Шаг 3: Подготовьте яблоки: тщательно помойте их, очистите от кожуры и удалите сердцевины. Затем натрите яблоки на крупной терке.

Шаг 4: Добавьте к тертым яблокам молотую корицу и хорошо перемешайте.

Шаг 5: Возьмите форму диаметром 22 см и смажьте ее сливочным маслом. На дно выложите четверть песочной крошки, разровняйте и слегка утрамбуйте.

Шаг 6: На слой крошки выложите половину тертых яблок, равномерно распределив их по поверхности.

Шаг 7: Сверху на яблоки посыпьте четверть песочной крошки, снова разровняйте и утрамбуйте.

Шаг 8: Далее аккуратно выложите всю творожную начинку и разровняйте ее.

Шаг 9: На творожную массу положите оставшиеся тертые яблоки, равномерно распределив их.

Шаг 10: Сверху добавьте оставшуюся песочную крошку и снова разровняйте.

Шаг 11: Выпекайте пирог в заранее разогретой до 200 °C духовке в течение 70 минут, пока не образуется румяная корочка.