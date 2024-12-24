Насыпной пирог с яблоками: сытная выпечка с хрустящей корочкой и нежной начинкой

Ингредиенты на 8-10 порций:
• Яблоки — 6 шт.
• Творог пластовой из цельного молока — 400 г
• Пшеничная мука — 300 г
• Сливочное масло — 200 г
• Яйцо — 1 шт.
• Сахар — 175 г
• Молотая корица — 2 ч. ложки
• Разрыхлитель — 1 упаковка
Приготовление:
Шаг 1: Начните с приготовления творожной начинки. В чашу миксера поместите творог, добавьте яйцо и 75 г сахара. Взбейте все ингредиенты до получения однородной массы, пока сахар полностью не растворится.
Шаг 2: В отдельной миске смешайте муку, оставшийся сахар, слегка размягченное сливочное масло (вытащите его из холодильника за 10 минут до начала готовки) и разрыхлитель. Перемешайте все компоненты руками, чтобы получить крошку.
Шаг 3: Подготовьте яблоки: тщательно помойте их, очистите от кожуры и удалите сердцевины. Затем натрите яблоки на крупной терке.
Шаг 4: Добавьте к тертым яблокам молотую корицу и хорошо перемешайте.
Шаг 5: Возьмите форму диаметром 22 см и смажьте ее сливочным маслом. На дно выложите четверть песочной крошки, разровняйте и слегка утрамбуйте.
Шаг 6: На слой крошки выложите половину тертых яблок, равномерно распределив их по поверхности.
Шаг 7: Сверху на яблоки посыпьте четверть песочной крошки, снова разровняйте и утрамбуйте.
Шаг 8: Далее аккуратно выложите всю творожную начинку и разровняйте ее.
Шаг 9: На творожную массу положите оставшиеся тертые яблоки, равномерно распределив их.
Шаг 10: Сверху добавьте оставшуюся песочную крошку и снова разровняйте.
Шаг 11: Выпекайте пирог в заранее разогретой до 200 °C духовке в течение 70 минут, пока не образуется румяная корочка.