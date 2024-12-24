Сложный тест: что мы знаем о Дедах Морозах в России?

"Вы не пробовали его яйца": публичное заявление Тодоренко о Топалове смутило всех

Регина Тодоренко и Влад Топалов славятся своим чувством юмора и открытым легким характером. На этот раз звездной чете удалось превзойти себя. На недавнем светском мероприятии репортеры заинтересовались кулинарными способностями Влада.