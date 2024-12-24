Сложный тест: что мы знаем о Дедах Морозах в России?

ВОПРОСЫ
1. Кто из этих девушек не является классической внучкой Снегурочкой?
А) Лымы ныл
Б) Лумыдыр
В) Луминайне
2. Какой из Дедов Морозов не носит бороды?
А) Карельский Морозец Паккайне
Б) Удмуртский Тол Бабай
В) Бурятский Сагаан Убген
3. Какой национальный Дед Мороз проживает за пределами своей республики?
А) Чувашский Хель Мучи
Б) Марийский Йушто Кугыза
В) Мордовский Якшамо Атя
4. В каком городе проживает Вятский Дед Мороз?
А) Киров
Б) Вятка
В) Вятские Поляны
5. Сколько Дедов Морозов поселились в Карелии?
А) 3 деда
Б) 2 деда
В) 4 деда
6. В каком городе Республики Карелия с 1999 года проводятся "морозные игры" зимних волшебников?
А) Олонец
Б) Кемь
В) Петрозаводск
7. Кто из Снегурочек-помощниц зимних волшебников является не внучкой, а дочкой национального Деда Мороза?
А) Хаарчаана (Якутия)
Б) Кар Кызы (Татарстан)
В) Юр Пике (Мордовия)
ОТВЕТЫ
1. В) Луминайне
2. А) Карельский Морозец Паккайне
3. В) Мордовский Якшамо Атя
4. Б) Вятка
5. А) 3 деда
6. А) Олонец
7. Б) Кар Кызы (Татарстан)