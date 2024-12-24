"2025-й встречу на работе": Киркоров рассказал о новогоднем выступлении с билетами по 342 тысячи

В столичном киноцентре "Октябрь" состоялась закрытая премьера новогоднего фильма канала ТНТ "Небриллиантовая рука", снятого по мотивам комедии Леонида Гайдая. Дерзко, остроумно, весело – так можно описать картину. Одну из ролей там сыграл Филипп Киркоров. Музыка, шутки, яркие костюмы – все как любит король российской эстрады. На красной дорожке перед показом певец рассказал о подготовке к Новому году.

"В новогоднюю ночь я буду выступать в Барвихе, – рассказал певец. – И бокал подниму на работе. Високосный год встречал дома (артиста и многих его коллег запретили после "голой вечеринки" – лишили корпоративов и вырезали из "огоньков" – Прим. ред.), а теперь решил, что надо поработать".

Действительно, что зря дома сидеть, если можно заработать – билеты на выступление Филиппа Киркорова и Анны Асти в концертном зале Барвиха luxury village стоят от 85 до 295 тысяч рублей без еды. А с новогодним меню цена в партере взлетает аж до 342 тысяч.

Чувствуя хороший заработок, сам себе к новому году король российской эстрады сделал шикарный подарок – золотой браслет с бриллиантами престижного французского ювелирного дома Cartier. На официальном сайте бренда стоит такой 11 тысяч долларов. Купил он подарки и детям. "Правда, они уже выросли и письма Деду Морозу больше не пишут", – пояснил Киркоров.

А дома он нарядил роскошную живую елку в советском стиле с советской же мишурой. "Первый раз у меня дома будет живая елка, – радуется Филипп. – От нее такой шикарный аромат хвои!"

В новому году Киркоров пообещал много премьер, дуэтов, коллабораций, клипов, выступлений. Словом, будет всех удивлять. Иначе он просто не умеет.