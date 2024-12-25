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Среда 25 декабря

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Суп по-гавайски с креветками и ананасом: этот рецепт привнесет яркие вкусы в ваш дом

Суп по-гавайски с креветками и ананасом: этот рецепт привнесет яркие вкусы в ваш дом
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Погрузитесь в атмосферу тропиков с удивительным супом по-гавайски. Это блюдо сочетает в себе яркие и необычные вкусы.

Рецепт станет настоящим открытием для любителей кулинарных экспериментов. Он объединяет в себе соленый соевый соус, кислый лайм, сладкий ананас и острый перец, создавая гармоничное блюдо, которое порадует вас и ваших близких.

Для начала вам понадобятся следующие ингредиенты на 1-2 порции:

• Куриный бульон (костный) — 500 мл

• Лапша удон — 40 г

• Соевый соус — 15 мл (1 ст. л.)

• Острый перец — несколько колечек

• Зеленый лук — 10 г

• Шампиньоны — 50 г (3 шт.)

• Креветки аргентинские — 7 шт.

• Лайм — 1 шт.

• Ананас медовый — 40 г

• Масло растительное — 40 мл

Приготовление:

Шаг 1: Если вы используете замороженный куриный бульон, достаньте его из упаковки и поместите в кастрюлю. Разогревайте на среднем огне до полного размораживания. Не забудьте заранее разморозить креветки.

Шаг 2: Грибы нарежьте тонкими пластинами, а ананас очистите и порежьте на небольшие кубики.

Шаг 3: Креветки разрежьте вдоль, а затем поперек на половинки. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте креветки по одной минуте с каждой стороны, после чего выложите их на тарелку.

Шаг 4: В той же сковороде обжарьте кубики ананаса в течение двух минут, постоянно помешивая. Затем добавьте их к креветкам.

Шаг 5: В размороженный бульон влейте соевый соус и тщательно перемешайте.

Шаг 6: С лайма аккуратно снимите цедру с помощью терки, избегая белой части, и добавьте её в бульон вместе с чайной ложкой свежевыжатого сока. Доведите до кипения.

Шаг 7: Отварите лапшу удон в кипящей воде согласно инструкции на упаковке. После этого откиньте её на дуршлаг и промойте под холодной водой.

Шаг 8: Нарежьте острый перец тонкими кольцами, а зеленый лук — мелкими колечками.

Шаг 9: В глубокую тарелку выложите лапшу, добавьте обжаренные креветки, грибы и ананасы. Залейте всё горячим бульоном, украсьте острым перцем и зеленым луком. Подавайте немедленно!

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25 декабря 2024, 13:03
Фото: Freepik
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