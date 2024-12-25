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Среда 25 декабря

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Вернувшая былую популярность Алена Апина решила покинуть Россию

Вернувшая былую популярность Алена Апина решила покинуть Россию
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Певица стремится сбросить лишний вес.

Несмотря на резко возросшую популярность после выхода сериала, посвященного музыкальной группе "Комбинация", Алена Апина приняла решение покинуть Россию перед самым Новым годом. Как выяснилось позже, артистка планирует выступать в праздники, но на этот раз за границей, а именно в Таиланде. По ее словам, праздничный стол у нее будет необычным – вместо традиционных блюд его украсят микрофон и любящие зрители.

Однако, несмотря на свой стильный образ и значительные успехи в борьбе с лишним весом, Алена призналась, что все еще хочет похудеть. Артистка выразила желание сбросить около пяти килограммов, объясняя это тем, что камера всегда визуально увеличивает объем фигуры.

Стоит отметить, что ранее Алена Апина претерпела значительные изменения в своем облике, особенно заметные к моменту ее 60-летия. В одном из предыдущих интервью она сообщила, что сумела похудеть на целых 15 килограммов, и сейчас ее вес составляет всего 54 килограмма.

Напомним, ранее Алена Апина рассказывала, что покинула группу "Комбинация" вскоре после того, как связала себя узами брака. Ее избранником стал известный музыкальный продюсер Александр Иратов. Однажды она сорвалась с гастролей, когда заподозрила супруга в неверности. Кроме того, певица призналась, что ее и раньше пытались выгнать из группы из-за неумения красиво двигаться на сцене.

Стоит также добавить, что группа "Комбинация" была создана в 1988 году в Саратове. Всего через год благодаря прогремевшему хиту Russian girls участницы смогли перебраться в столицу.

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25 декабря 2024, 21:13
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