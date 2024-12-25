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Среда 25 декабря

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SHAMAN перепел Филиппа Киркорова: поп-король затаил обиду

SHAMAN перепел Филиппа Киркорова: поп-король затаил обиду
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Филипп Киркоров поделился наболевшим с журналистами.

Филипп Киркоров, известный как король российской эстрады, дал обширное интервью Лоре Джугелии. Разговор начался с обсуждения прав на его музыкальные хиты. По словам артиста, исполнители, желающие включить в свой репертуар его песни, сначала обращаются к композиторам и поэтам-песенникам для получения разрешения. Затем они приходят к нему, скорее из вежливости, поскольку Киркоров никогда не отказывает своим коллегам. Однако Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, не обратился за согласием поп-короля и перепел композицию "Единственная моя", автором которой является Олег Газманов.

Киркоров отметил, что считает SHAMANа одаренным музыкантом. Он добавил, что узнал об исполнении этой песни на концерте на Красной площади, причем его мнение по поводу исполнения никто не спрашивал. Разумеется, артист затаил обиду на молодого певца. Тем не менее, Филипп Бедросович подчеркнул, что ему приятно видеть, когда песни продолжают звучать спустя десятилетия, особенно если их исполняет талантливый исполнитель.

Несмотря на то, что формально SHAMAN не нарушил закон, артист выразил сожаление, что тот не счел нужным обсудить исполнение песни с ним лично, потому что сам Киркоров всегда спрашивает, прежде чем спеть композицию своего коллеги.

Шоу-бизнес в Telegram

25 декабря 2024, 15:42
Филипп Киркоров. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Киркоров, Малахов, Долина: какие елки российский звезды поставили у себя дома

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