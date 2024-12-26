Хрустящее нутовое печенье с клюквой и апельсином: идеальный рецепт без глютена

Это печенье сочетает в себе нежную текстуру внутри и хрустящую корочку снаружи, что делает его идеальным вариантом для перекуса или десерта. Сладость клюквы и освежающая кислинка апельсиновых цукатов придают ему уникальный вкус, который не оставит равнодушным никого.
Ингредиенты на 15 порций:
• Цельнозерновая нутовая мука — 1 стакан (250 мл)
• Кокосовое масло — 100 г
• Тростниковый сахар — 6 ст. л.
• Разрыхлитель — 1 ч. л.
• Морская соль — щепотка или по вкусу
• Мед или сироп топинамбура — 2 ст. л.
• Вяленая клюква — 70 г
• Цукаты из апельсина — 60 г
Приготовление:
Шаг 1: В большую миску просейте нутовую муку, добавьте тростниковый сахар, разрыхлитель и морскую соль.
Шаг 2: Тщательно перемешайте все сухие ингредиенты с помощью венчика или ложки до однородности.
Шаг 3: Растопите кокосовое масло и добавьте его к сухой смеси. Затем влейте мёд или сироп топинамбура.
Шаг 4: Замесите тесто до получения однородной массы.
Шаг 5: Мелко нарежьте цукаты из апельсина и добавьте их в тесто вместе с вяленой клюквой.
Шаг 6: Перемешайте тесто, чтобы равномерно распределить фрукты.
Шаг 7: Раскатайте тесто на рабочей поверхности до толщины примерно 5–6 мм.
Шаг 8: Вырежьте печенье с помощью стакана или фигурных формочек, затем перенесите их на противень, покрытый пергаментом. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 °C духовке в течение 12–15 минут.
Пищевая ценность (на 100 г):
• Калории: 441 kcal
• Белки: 6 г
• Жиры: 19 г
• Углеводы: 65 г
• Насыщенные жиры: 4 г
• Пищевые волокна: 39 г
• Добавленный сахар: 14 г