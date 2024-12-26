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Четверг 26 декабря

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Хрустящее нутовое печенье с клюквой и апельсином: идеальный рецепт без глютена

Хрустящее нутовое печенье с клюквой и апельсином: идеальный рецепт без глютена
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Если вы ищете вкусное и полезное лакомство, то хрустящее нутовое печенье с клюквой и апельсином – это именно то, что вам нужно.

Это печенье сочетает в себе нежную текстуру внутри и хрустящую корочку снаружи, что делает его идеальным вариантом для перекуса или десерта. Сладость клюквы и освежающая кислинка апельсиновых цукатов придают ему уникальный вкус, который не оставит равнодушным никого.

Ингредиенты на 15 порций:

• Цельнозерновая нутовая мука — 1 стакан (250 мл)

• Кокосовое масло — 100 г

• Тростниковый сахар — 6 ст. л.

• Разрыхлитель — 1 ч. л.

• Морская соль — щепотка или по вкусу

• Мед или сироп топинамбура — 2 ст. л.

• Вяленая клюква — 70 г

• Цукаты из апельсина — 60 г

Приготовление:

Шаг 1: В большую миску просейте нутовую муку, добавьте тростниковый сахар, разрыхлитель и морскую соль.

Шаг 2: Тщательно перемешайте все сухие ингредиенты с помощью венчика или ложки до однородности.

Шаг 3: Растопите кокосовое масло и добавьте его к сухой смеси. Затем влейте мёд или сироп топинамбура.

Шаг 4: Замесите тесто до получения однородной массы.

Шаг 5: Мелко нарежьте цукаты из апельсина и добавьте их в тесто вместе с вяленой клюквой.

Шаг 6: Перемешайте тесто, чтобы равномерно распределить фрукты.

Шаг 7: Раскатайте тесто на рабочей поверхности до толщины примерно 5–6 мм.

Шаг 8: Вырежьте печенье с помощью стакана или фигурных формочек, затем перенесите их на противень, покрытый пергаментом. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 °C духовке в течение 12–15 минут.

Пищевая ценность (на 100 г):

• Калории: 441 kcal

• Белки: 6 г

• Жиры: 19 г

• Углеводы: 65 г

• Насыщенные жиры: 4 г

• Пищевые волокна: 39 г

• Добавленный сахар: 14 г

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26 декабря 2024, 06:47
Фото: Freepik
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