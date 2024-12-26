Хрустящее нутовое печенье с клюквой и апельсином: идеальный рецепт без глютена

Новый взгляд на классику: "Сельдь под шубой" с неожиданным вкусом

Салат "Сельдь под шубой" – это одно из самых популярных блюд русской кухни, которое традиционно готовится к праздникам, особенно на Новый год. Его классический рецепт включает слои селедки, картофеля, моркови, свеклы и майонеза. Однако, со временем кулинары начали экспериментировать с этим блюдом, добавляя новые ингредиенты и меняя способы подачи. Сегодня мы предлагаем вам новый вариант этого салата, который удивит вас своим необычным вкусом и оформлением. Ингредиенты: Филе слабосоленой сельди – 200 гКартофель – 4 шт.