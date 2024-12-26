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Четверг 26 декабря

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"Настоящая змея!": Кравец рассказала о гадах среди олигархов Рублевки и звезд шоу-бизнеса

"Настоящая змея!": Кравец рассказала о гадах среди олигархов Рублевки и звезд шоу-бизнеса
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У богачей на Рублевке новое увлечение – лечение при помощи змей. Оказалось, что столь экзотический способ – настоящая панацея!

"У меня была серьезная травма спины, когда я несколько лет назад упала на каменной лестнице и чуть не осталась инвалидом, – рассказала певица и актриса Алена Кравец. – И с тех пор периодически давали о себе знать боли в спине – особенно после выступлений, долгих сьемок и показов. Да и высокий каблук носила с осторожностью".

Помощь пришла, откуда не ждали. "Меня пригласили сниматься со змеями. Я долго сомневалась, у меня был какой-то внутренний страх, – вспоминает Алена. – Когда змея начала по мне ползать, было сначала не приятно, я все сжалась. А через час-полтора вдруг поймала себя на мысли, что вся боль в спине ушла, все спазмы исчезли. Оказалось – это волшебное действие змеи!"

Случившееся так потрясло Алену, что она решила в наступающем году – году Зеленой Деревянной Змеи, который по восточному календарю начнется 29 января, – открыть центр змеетерапии. Там будут лечить при помощи ползучих гадов.

Фото: пресс-служба

Считается, что эти пресмыкающиеся – отличные природные мануальные терапевты. Они отлично снимают спазмы между остистыми отростками позвоночника. Эти мышцы считаются самыми труднодоступны и до сих пор дотянуться до них можно было только при помощи рефлексотерапии и иглоукалывания. Но змеи решают эти проблемы на раз.

"Я планирую продавать и змеиный яд, который применяется как важнейшая составляющая при создании препаратов, мазей и гелей, помогающих восстановлению суставов и сосудов, – рассказала Кравец.

По ее словам, звезды, селебрити просто толстосумы уже сегодня спрашивают у нее, когда же откроется салон с рептилиями.

"В шоу-бизнесе, который часто называют клубком целующихся змей, в этом террариуме, моя идея с лечением змеями была принята на ура"», – заверила Кравец.

Шоу-бизнес в Telegram

26 декабря 2024, 16:29
Фото: пресс-служба
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как нарядиться в Новый год, чтобы порадовать символ 2025 года – Змею?

Фото: freepik.com
Фото: freepik.com
Фото: freepik.com
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