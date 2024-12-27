Бритни Спирс воссоединилась с сыном для празднования Рождества после долгой разлуки

Рождество в этом году стало знаковым событием для Бритни Спирс. Скандально известная певица наконец воссоединилась со своим младшим сыном Джейденом.

Эта незабываемая ночь принесла звездной маме радость и надежду, ведь она не видела своих наследников уже несколько лет. В социальных сетях Бритни поделилась своими восторженными эмоциями, а также опубликовала трогательный видеоролик с Джейденом.

Стоит отметить, что сыновья Бритни, Джейден и Шон Престон, живут на Гавайях с отцом Кевином Федерлайном. В определенный момент они приняли решение ограничить общение с матерью, что стало настоящим ударом для певицы.

Однако, несмотря на эти трудности, встреча на Рождество стала для нее настоящим подарком судьбы.

"Лучшее Рождество в моей жизни! Я не видела своих мальчиков два года! Слезы радости и буквально шок каждый день, ку-ку-ку, я безумно счастлива! У меня нет слов, благодарю тебя, Иисус!", — написала Бритни.

Ранее в этом месяце источники сообщали, что певица активно работает над восстановлением доверительных отношений с сыновьями. Инсайдеры утверждают, что они близки к тому, чтобы разрешить конфликты и наладить общение.

Бритни Спирс и Кевин Федерлайн были в браке с 2004 по 2007 год. Их развод стал сложным периодом в жизни артистки, который сопровождался повышенным общественным вниманием и личными испытаниями. В 2022 году Бритни вышла замуж за Сэма Асгари, однако их отношения также завершились разводом в 2024 году.