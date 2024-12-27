Бритни Спирс воссоединилась с сыном для празднования Рождества после долгой разлуки

Киркоров стал крестным отцом Тесты Распутина сообщила о проблемах в браке Королевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Самый вкусный торт в домашних условиях: можно и на праздникСамый вкусный торт в домашних условиях: можно и на праздник Запеченная буженина как вариант основного блюда к Новому годуЗапеченная буженина как вариант основного блюда к Новому году Блюдо, которое согреет в холода: яблочный пирог с корицей и карамельюБлюдо, которое согреет в холода: яблочный пирог с корицей и карамелью "У многих откроются глаза": Киселев сообщил о страшном компромате на Собчак"У многих откроются глаза": Киселев сообщил о страшном компромате на Собчак

Лента новостей

Пятница 27 декабря

03:46Бритни Спирс воссоединилась с сыном для празднования Рождества после долгой разлуки 00:1953 года назад родился Сергей Бодров-младший: как жил и о чем мечтал культовый русский артист 20:29Сын Яниса Тиммы может претендовать на часть имущества Анны Седоковой 19:32ТЕСТ по фильму "Безымянная звезда" с Игорем Костолевским 19:00Звезда "Слова пацана" Анна Пересильд шокировала публику в сети 17:50Киркоров и Ивлеева ссорятся "понарошку"? 17:28Быстрый перекус: рецепт вкусной домашней шаурмы 16:29"Настоящая змея!": Кравец рассказала о гадах среди олигархов Рублевки и звезд шоу-бизнеса 16:21"Не верим": в сети обрушились на горюющую Седокову 15:23Концерт "Марка № 1 в России" покажут 7 января по каналу "ТВ Центр" 15:17Жаркое из шашлыка с овощами в горшочках: идеальное блюдо для семейного ужина зимой 13:49Тест: попробуйте узнать все новогодние рецепты интеллигенции из СССР 13:08Мнение жителей является основой программы реновации – Собянин 12:52Рулетики из баклажанов с сыром и чесноком: лучшее решение к новогоднему застолью 11:18"Со спины – вылитый я!": 75-летний Панкратов-Черный впервые стал дедом 10:21Налаживающая личную жизнь Бузова активно готовит свое тело к беременности в 2025 году 09:03Седокова прервала молчание и вышла на связь спустя неделю после смерти бывшего мужа 06:47Хрустящее нутовое печенье с клюквой и апельсином: идеальный рецепт без глютена 03:35Как с помощью еды поднять уровень энергии и пережить предновогоднюю суматоху? 00:17Михаилу Боярскому – 75: вспоминаем самые яркие моменты на пути артиста к славе 21:13Вернувшая былую популярность Алена Апина решила покинуть Россию 19:00Праздничный салат, который можно даже на диете: простой рецепт 18:20Дима Билан пострадал от подарка поклонников 16:31Собянин: Ни ковид, ни санкции не смогли остановить развитие Москвы 16:27Сергей Собянин выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку 15:42SHAMAN перепел Филиппа Киркорова: поп-король затаил обиду 15:22 Собянин: За пять лет московская промышленность выросла в 2,5 раза 14:34Тест: угадайте любимые советские фильмы по самой первой реплике героев 13:03Суп по-гавайски с креветками и ананасом: этот рецепт привнесет яркие вкусы в ваш дом 11:28Известные актеры рассказали о спектакле "Соборная площадь" в кинопарке "Москино" 10:44"Слишком яркий": Агурбаш решительно вычеркнула Киркорова из списка самых стильных артистов 09:59Зверева напоили в бутике и впарили поддельную брендовую сумку за большие деньги 09:36Музкритик Бабичев назвал Кадышеву подходящей заменой для Пугачевой на "Голубом огоньке" 06:28Жареные креветки с мороженым из горгонзолы: оригинальное сочетание вкусов 03:21Стало известно о необычной семейной традиции Меган Маркл и Принца Гарри на Рождество 00:11Шаляпин бросил камень в огород Киркорова и Баскова: Сплошь междусобойчики 19:27В семье Тарасова и Костенко долгожданное пополнение 19:03Сложный тест: что мы знаем о Дедах Морозах в России? 17:19Друг Яниса Тиммы рассказал, почему его тело никто не забирает 16:30Новый взгляд на классику: "Сельдь под шубой" с неожиданным вкусом 16:285 причин посетить шоу "Тайна семьи Деда Мороза" 15:55Филипп Киркоров в очередной раз стал отцом 15:20Эксперт рекомендовал знакомить детей с классической музыкой как можно раньше 14:51Инопланетяне через Катю Лель передали землянам точный космический прогноз на 2025-й 14:49Батат фри с пикантным соусом на основе пломбира: крайне необычный рецепт 13:52Тест: угадайте популярные советские комедии по кадру с блондинкой 12:53"Вы не пробовали его яйца": публичное заявление Тодоренко о Топалове смутило всех 10:58"2025-й встречу на работе": Киркоров рассказал о новогоднем выступлении с билетами по 342 тысячи 10:52Капкейки с ванильным кремом: излюбленный десерт гурманов во всем мире 09:19Актер Петров рассказал о просьбе беременной жены чаще проводить время дома
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Бритни Спирс воссоединилась с сыном для празднования Рождества после долгой разлуки

Бритни Спирс воссоединилась с сыном для празднования Рождества после долгой разлуки
140

Рождество в этом году стало знаковым событием для Бритни Спирс. Скандально известная певица наконец воссоединилась со своим младшим сыном Джейденом.

Эта незабываемая ночь принесла звездной маме радость и надежду, ведь она не видела своих наследников уже несколько лет. В социальных сетях Бритни поделилась своими восторженными эмоциями, а также опубликовала трогательный видеоролик с Джейденом.

Стоит отметить, что сыновья Бритни, Джейден и Шон Престон, живут на Гавайях с отцом Кевином Федерлайном. В определенный момент они приняли решение ограничить общение с матерью, что стало настоящим ударом для певицы.

Бритни Спирс с сыном. Кадр: соцсети

Однако, несмотря на эти трудности, встреча на Рождество стала для нее настоящим подарком судьбы.

"Лучшее Рождество в моей жизни! Я не видела своих мальчиков два года! Слезы радости и буквально шок каждый день, ку-ку-ку, я безумно счастлива! У меня нет слов, благодарю тебя, Иисус!", — написала Бритни.

Ранее в этом месяце источники сообщали, что певица активно работает над восстановлением доверительных отношений с сыновьями. Инсайдеры утверждают, что они близки к тому, чтобы разрешить конфликты и наладить общение.

Бритни Спирс и Кевин Федерлайн были в браке с 2004 по 2007 год. Их развод стал сложным периодом в жизни артистки, который сопровождался повышенным общественным вниманием и личными испытаниями. В 2022 году Бритни вышла замуж за Сэма Асгари, однако их отношения также завершились разводом в 2024 году.

Шоу-бизнес в Telegram

27 декабря 2024, 03:46
Бритни Спирс. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Похудевшая Бритни Спирс показала шикарную фигуру

Такой Бритни была, когда покоряла мировой шоу-бизнес.

По теме

Освободившаяся от опеки отца Бритни Спирс попала под жесткий контроль

Сын Яниса Тиммы может претендовать на часть имущества Анны Седоковой

Сын Яниса Тиммы может претендовать на часть имущества Анны Седоковой
Адвокат рассказала о наследстве умершего баскетболиста. Адвокат Елена Сенина рассказала, почему сын известного баскетболиста Яниса Тиммы может претендовать на часть имущества певицы Анны Седоковой.

Звезда "Слова пацана" Анна Пересильд шокировала публику в сети

Звезда "Слова пацана" Анна Пересильд шокировала публику в сети
Актриса пользуется большой популярностью после выхода сериала "Слово пацана". Летом начали появляться слухи о возможной связи между двумя юными звездами сериала "Слово пацана" — Анной Пересильд и Ярославом Могильниковым.

Киркоров и Ивлеева ссорятся "понарошку"?

Киркоров и Ивлеева ссорятся "понарошку"?
Недавно Настя Ивлеева вышла замуж. Настя Ивлеева долгое время считалась одной из самых знаменитых блогеров России.

"Настоящая змея!": Кравец рассказала о гадах среди олигархов Рублевки и звезд шоу-бизнеса

"Настоящая змея!": Кравец рассказала о гадах среди олигархов Рублевки и звезд шоу-бизнеса
У богачей на Рублевке новое увлечение – лечение при помощи змей. Оказалось, что столь экзотический способ – настоящая панацея! "У меня была серьезная травма спины, когда я несколько лет назад упала на каменной лестнице и чуть не осталась инвалидом, – рассказала певица и актриса Алена Кравец.

"Не верим": в сети обрушились на горюющую Седокову

"Не верим": в сети обрушились на горюющую Седокову
Анна Седокова не может смириться со смертью Яниса Тиммы. Впервые после трагедии исполнительница появилась в соцсетях, где сообщила, что продолжает пребывать в больнице и пока не готова вернуться к своей обычной жизни.

Выбор читателей

25/12СрдВернувшая былую популярность Алена Апина решила покинуть Россию 25/12Срд"Слишком яркий": Агурбаш решительно вычеркнула Киркорова из списка самых стильных артистов 25/12СрдЗверева напоили в бутике и впарили поддельную брендовую сумку за большие деньги 25/12СрдSHAMAN перепел Филиппа Киркорова: поп-король затаил обиду 26/12ЧтвСедокова прервала молчание и вышла на связь спустя неделю после смерти бывшего мужа 25/12СрдДима Билан пострадал от подарка поклонников