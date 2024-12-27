Ольга Бузова раскрыла правду о своем избраннике

Ольга Бузова планирует забеременеть в следующем году.

Певица Ольга Бузова давно находится в активном поиске своей второй половины. Телеведущая долгое время интриговала поклонников букетами цветов на личной странице в соцсети. Позже начали появляться фото незнакомого мужчины, со смайликом вместо лица.

Настоящий фурор произвел поцелуй артистки с российским блогером и музыкантом Олегом Майами. Тогда фанаты начали сопоставлять безымянные фото с этим молодым человеком и пришли к выводу, что именно он стал избранником Бузовой. К слову, Ольга и Олег встречались ранее, но после остались добрыми друзьями.

Теперь телеведущая раскрыла правду о своей личной жизни. Она прокомментировала слухи о романе с Майами. Певица подчеркнула, что между ними существует определенная творческая связь и взаимная симпатия. Но никакой любви нет, поскольку они уже давно знакомы, она им гордиться, как личностью и ценит как друга.

Помимо этого, артистка признала, что и у нее, и у Олега Майами был непростой период в жизни, они оба обжигались,

Кроме того, Бузова заявила, что предстоящий Новый год планирует встретить одна, без партнера.

"Нет того человека, с которым я могла бы разделить то самое мгновение, когда часы 12 бьют", – посетовала артистка.

Ранее Бузова делилась своими планами на будущий год. Она поставила цель выйти замуж и родить ребенка. Мы желаем Ольге исполнения всего задуманного в новом году.