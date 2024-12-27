Тайно женившийся Юрий Колокольников вышел в свет с литовской актрисой

44-летний актер Юрий Колокольников вышел в свет с новой супругой. Его избранницей стала 36-летняя литовская актриса Вильма Кутавичюте, с которой он недавно официально узаконил свои отношения.

Пара появилась на премьерном показе фильма "Последний Ронин", где они держались за руки и улыбаясь фотографам. Известный своими яркими ролями в кино и театре Колокольников впервые женился в 2001 году на Надежде Макляровской, экономисте и главе агентства недвижимости.

В этом браке у них родилась дочь Таисия, но в 2006 году пара рассталась. Следующей его возлюбленной стала актриса Ксения Раппопорт, с которой у него также родилась дочь — София. Однако их отношения не были узаконены, и в 2014 году они расстались. С тех пор личная жизнь Колокольникова оставалась в тени, и о его романах почти не было слышно.

Известно, что Вильма Кутавичюте родом из Вильнюса, она переехала в Москву в возрасте 20 лет, чтобы учиться в ГИТИСе. С момента начала своей карьеры в 2011 году она успела сняться более чем в 30 фильмах и сериалах, зарекомендовав себя как талантливая актриса.

Несмотря на успехи на экране, о ее личной жизни до встречи с Колокольниковым известно было немного. В интернете ходили слухи о её романе с режиссером Александром Молочниковым, экс-супругом Екатерины Варнавы, но официальных подтверждений этому не было.