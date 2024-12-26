ТЕСТ по фильму "Безымянная звезда" с Игорем Костолевским

Тест: сколько зрителей посмотрели эти шедевры кино СССР?

Советское кино оставило неизгладимый след в культуре. Некоторые фильмы стали настоящими шедеврами, которые до сих пор вызывают ностальгию у зрителей. Однако на первом месте по количеству зрителей оказалась вовсе не "Кавказская пленница" или "Бриллиантовая рука".