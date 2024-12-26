ТЕСТ по фильму "Безымянная звезда" с Игорем Костолевским

ВОПРОСЫ
1. Где запрещалось появляться ученицам младших, и особенно старших классов?
А. на танцах
Б. на вокзале
В. на базаре
2. Как за глаза называют мадемуазель Куку?
А. Змея
Б. Скорпион
В. Крыса
3. Чем хотела заплатить безбилетная пассажирка поезда?
А. фишками казино
Б. продуктами
В. лотерейными билетами
4. Чего сильно боялся начальник станции, когда снятая с поезда незнакомка закатила скандал?
А. что придется покупать женщине билет
Б. что незнакомка его побьет
В. что придет его жена
5. После странной и бурной ночи, наступило прекрасное солнечное утро и Мирою принес для Моны букет цветов. Какие это были цветы?
А. гвоздики
Б. полевые цветы
В. красные розы
6. Какого цвета был автомобиль у Грига, который приехал за Моней?
А. красный
Б. черный
В. желтый
7. Как Мона представила Грига Мирою?
А. дядя
Б. друг
В. брат
ОТВЕТЫ
1. Б. на вокзале
2. Б. Скорпион
3. А. фишками казино
4. В. что придет его жена
5. Б. полевые цветы
6. А. красный7. В. брат