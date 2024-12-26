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Четверг 26 декабря

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ТЕСТ по фильму "Безымянная звезда" с Игорем Костолевским

ТЕСТ по фильму "Безымянная звезда" с Игорем Костолевским
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Фильм "Безымянная звезда" вышел на экраны 1979 году. Вспомните эту прекрасную романтическую историю, пройдя наш тест.

ВОПРОСЫ

1. Где запрещалось появляться ученицам младших, и особенно старших классов?

А. на танцах

Б. на вокзале

В. на базаре

2. Как за глаза называют мадемуазель Куку?

А. Змея

Б. Скорпион

В. Крыса

3. Чем хотела заплатить безбилетная пассажирка поезда?

А. фишками казино

Б. продуктами

В. лотерейными билетами

4. Чего сильно боялся начальник станции, когда снятая с поезда незнакомка закатила скандал?

А. что придется покупать женщине билет

Б. что незнакомка его побьет

В. что придет его жена

5. После странной и бурной ночи, наступило прекрасное солнечное утро и Мирою принес для Моны букет цветов. Какие это были цветы?

А. гвоздики

Б. полевые цветы

В. красные розы

6. Какого цвета был автомобиль у Грига, который приехал за Моней?

А. красный

Б. черный

В. желтый

7. Как Мона представила Грига Мирою?

А. дядя

Б. друг

В. брат

ОТВЕТЫ

1. Б. на вокзале

2. Б. Скорпион

3. А. фишками казино

4. В. что придет его жена

5. Б. полевые цветы

6. А. красный

7. В. брат

Шоу-бизнес в Telegram

26 декабря 2024, 19:32
Фото: кадр из фильма
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: угадайте известный советский фильм, название которого мы зашифровали картинками

Фото сгенерировано ИИ
Фото сгенерировано ИИ
Фото сгенерировано ИИ
Фото сгенерировано ИИ
Фото сгенерировано ИИ
Фото сгенерировано ИИ
Фото сгенерировано ИИ

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Советское кино – это целая эпоха, наполненная яркими персонажами и незабываемыми репликами. Многие из них стали классикой, но есть и такие фразы, которые забываются с течением времени. В новом тесте представляем вам пять первых реплик из культовых советских фильмов.

Тест: угадайте популярные советские комедии по кадру с блондинкой

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ТЕСТ: угадай известный советский фильм по цитате

ТЕСТ: угадай известный советский фильм по цитате
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Тест для самых наблюдательных: угадайте знаковый советский фильм по актеру в маске

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