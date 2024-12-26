Киркоров и Ивлеева ссорятся "понарошку"?

Недавно Настя Ивлеева вышла замуж.

Настя Ивлеева долгое время считалась одной из самых знаменитых блогеров России. Она принимала участие в ведущих премиях и фестивалях, играла главные роли в популярных сериалах, но внезапно потеряла все из-за участия в скандальной "голой" вечеринке.

После этого мероприятия многие участники, включая таких звезд, как Лолита и Филипп Киркоров, оказались "отменены", однако большинство из них вскоре вернулось на сцену. Ивлеева же пока не смогла добиться полного прощения публики.

Тем временем, в личной жизни Насти произошли значительные изменения. Недавно она вышла замуж за телеведущего канала "Культура" Филиппа Бегака, сделав это без лишнего шума. Вместо традиционной свадьбы пара отправилась в романтическое путешествие по Заполярью.

Недавно Настя сообщила своим подписчикам, что активно участвует в благотворительности, следуя принципу "если можешь помочь – помоги". Летом она открыла свой ресторан, стараясь показать, что ее жизнь налаживается. Кроме того, Ивлеева заявила о планах запустить собственное медиа и даже поговаривают, что ей могут предложить вести шоу на одном из федеральных каналов.

Однако в интернете появились видеоролики, где некоторые блогеры призывают оставить Настю в покое и забыть про тот скандал. в сети считают эти видео частью заказной кампании, направленной на проверку общественного мнения через год после инцидента. Также есть предположение, что публичный конфликт между Филиппом Киркоровым и Ивлеевой мог быть постановочным для привлечения внимания. Даже бытует мнение, будто все это "игра понарошку".

В недавнем интервью Киркоров вновь резко высказался против Насти, заявив, что она никогда не сможет вернуться на вершину успеха из-за отсутствия в ней доброты.

