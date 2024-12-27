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Пятница 27 декабря

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Тартар из говядины: оригинальный рецепт для притязательных гурманов

Тартар из говядины: оригинальный рецепт для притязательных гурманов
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Популярность тартара из говядины объясняется не только изысканным вкусом, но и простотой приготовления. Основным ингредиентом является свежая говяжья вырезка, которая должна быть высшего качества.

Важно помнить, что мясо для тартара должно быть максимально свежим, и соблюдать условия его хранения, чтобы избежать риска пищевых отравлений. Предлагаем вам попробовать рецепт тартара из говядины от известного кулинарного блогера Лены Ландэ. Этот вариант сочетает в себе классические ингредиенты и уникальные акценты, которые придают блюду особую изюминку.

Ингредиенты на одну порцию:

• Говяжья вырезка — 200 г

• Лук-шалот — 1/3 шт.

• Каперсы — несколько штук

• Анчоусы — 5 шт.

• Перепелиное яйцо — 1 шт.

• Пармезан — 30 г

• Соевый соус — 1 ст. л. (или по вкусу)

• Оливковое масло — 1 ч. л. (или по вкусу)

• Горчица — 1 ч. л.

• Шнитт-лук — по вкусу

Приготовление:

Шаг 1: Начните с подготовки мяса. Вырезку нарежьте брусочками, а затем кубиками размером около 0,5 см, стараясь нарезать поперек волокон. Если вы не нашли вырезку, можно использовать стейк, однако важно, чтобы мясо было свежим.

Шаг 2: Выложите нарезанное мясо в миску и добавьте горчицу. Тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт соусом.

Шаг 3: Сформируйте из мяса шайбу, используя кулинарное кольцо или просто руками. Выложите на тарелку для подачи и охладите в холодильнике на 20-30 минут.

Шаг 4: Мелко нарежьте шалот и анчоусы, выложите их рядом с мясной шайбой для добавления аромата и вкуса.

Шаг 5: Если каперсы крупные, нарежьте их на ломтики; если мелкие, добавьте целиком.

Шаг 6: Сделайте небольшое углубление в центре мяса и аккуратно отделите желток перепелиного яйца от белка, поместив его в углубление.

Шаг 7: Нарежьте пармезан тонкими ломтиками с помощью овощечистки и добавьте к тартару.

Шаг 8: Завершите оформление блюда каперсами. Полейте лук оливковым маслом, а тартар соевым соусом. Посыпьте мелко нарезанным шнитт-луком и свежемолотым черным перцем по вкусу.

Шоу-бизнес в Telegram

27 декабря 2024, 06:17
Фото: Freepik
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