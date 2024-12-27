Тартар из говядины: оригинальный рецепт для притязательных гурманов

Важно помнить, что мясо для тартара должно быть максимально свежим, и соблюдать условия его хранения, чтобы избежать риска пищевых отравлений. Предлагаем вам попробовать рецепт тартара из говядины от известного кулинарного блогера Лены Ландэ. Этот вариант сочетает в себе классические ингредиенты и уникальные акценты, которые придают блюду особую изюминку.
Ингредиенты на одну порцию:
• Говяжья вырезка — 200 г
• Лук-шалот — 1/3 шт.
• Каперсы — несколько штук
• Анчоусы — 5 шт.
• Перепелиное яйцо — 1 шт.
• Пармезан — 30 г
• Соевый соус — 1 ст. л. (или по вкусу)
• Оливковое масло — 1 ч. л. (или по вкусу)
• Горчица — 1 ч. л.
• Шнитт-лук — по вкусу
Приготовление:
Шаг 1: Начните с подготовки мяса. Вырезку нарежьте брусочками, а затем кубиками размером около 0,5 см, стараясь нарезать поперек волокон. Если вы не нашли вырезку, можно использовать стейк, однако важно, чтобы мясо было свежим.
Шаг 2: Выложите нарезанное мясо в миску и добавьте горчицу. Тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт соусом.
Шаг 3: Сформируйте из мяса шайбу, используя кулинарное кольцо или просто руками. Выложите на тарелку для подачи и охладите в холодильнике на 20-30 минут.
Шаг 4: Мелко нарежьте шалот и анчоусы, выложите их рядом с мясной шайбой для добавления аромата и вкуса.
Шаг 5: Если каперсы крупные, нарежьте их на ломтики; если мелкие, добавьте целиком.
Шаг 6: Сделайте небольшое углубление в центре мяса и аккуратно отделите желток перепелиного яйца от белка, поместив его в углубление.
Шаг 7: Нарежьте пармезан тонкими ломтиками с помощью овощечистки и добавьте к тартару.
Шаг 8: Завершите оформление блюда каперсами. Полейте лук оливковым маслом, а тартар соевым соусом. Посыпьте мелко нарезанным шнитт-луком и свежемолотым черным перцем по вкусу.