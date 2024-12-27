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Пятница 27 декабря

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Семенович подробно рассказала историю знакомства с женатым избранником

Семенович подробно рассказала историю знакомства с женатым избранником
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Минувшим летом Анна Семенович впервые представила своего избранника Дениса Шреера. Это стало настоящей сенсацией для поклонников певицы.

По словам звезды, их знакомство произошло совершенно случайно. В одном из ресторанов она оказалась за соседним столом с Денисом, который не узнал в яркой блондинке знаменитость.

В свежем интервью певица рассказала о том, как все началось.

"Мы с подругами пришли в ресторан, а Денис был там с друзьями. Он меня не узнал, и это было довольно забавно", — вспомнила она.

Анна Семенович и Денис Шреер. Фото: соцсети

Денис переехал в Германию с родителями в возрасте десяти лет и начал вести бизнес в России только в 2010 году, поэтому о российском шоу-бизнесе у него не было никакого представления. После их первой встречи они три месяца общались по телефону, переписывались и постепенно влюбились друг в друга.

"Мы долго общались, прежде чем начать серьезные отношения", — добавила Анна.

По ее словам, Денис готов ради нее окончательно переехать в Россию, так как очень любит эту страну. Однако идиллию их отношений нарушило одно обстоятельство. Оказалось, что Денис все еще женат.

Несколько месяцев назад его жена Марина вышла на связь с журналистами и заявила, что не имела ни малейшего представления о романе своего мужа со звездой. На это Анна и Денис ответили, что уже более года находятся в процессе развода, и вскоре все формальности будут улажены.

Позже Марина призналась, что была слишком эмоциональна в своих заявлениях.

"С Денисом у нас больше нет разногласий. Мы все обсудили и будем вместе воспитывать нашего общего сына", — заверила она.

Сейчас, когда страсти утихли, журналисты решили узнать у Анны о ее планах на будущее. Певица поделилась своими мечтами о совместной жизни с Денисом и о том, как они хотят строить свое будущее вместе.

"Я верю, что у нас все получится. Главное — это любовь и поддержка друг друга", — уверена она.

Анна также добавила, что надеется на скорое завершение всех юридических вопросов, чтобы сосредоточиться на отношениях и совместных проектах с избранником.

Шоу-бизнес в Telegram

27 декабря 2024, 10:37
Анна Семенович. Фото: соцсети
KP.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Семенович и Королева: кто из российских звезд решил заморозить свои яйцеклетки

Анна Семенович. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Маша Малиновская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

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