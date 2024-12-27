Вечная память: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему Зеленскому

Троекуровское кладбище считается одним из самых престижных в России. Тут покоятся актеры, политики, спортсмены. Именно тут решено было похоронить и Зеленского..

Зеленский скоропостижно скончался на 47-м году жизни во время отдыха в Доминикане от инфаркта. Его тело спустя неделю в цинковом гробу было доставлено на родину.

Проститься с легендой пришло много известных людей – директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, писатель Андрей Максимов, журналист Алексей Самолетов, телеведущие Ирада Зейналова и Эрнест Мацкявичюс, президент Трансконтинентальной медиакомпании Александр Митрошенков. И каждый из них нес цветы к покойному.

Михаила Зеленского не стало 11 января 2022 года. Его могилу найти легко – она находится рядом с захоронениями Анатолия Лысенко и Сергея Доренко. Строгий гранитный памятник напоминает телеэкран. Каждый день благодарные поклонники несут к месту упокоения ведущего цветы и свечи. И говорят: "Вечная память!"

Напомним, Михаил Зеленский в 1999—2001 годах был ведущим выпусков программы "Вести" на телеканалах РТР и "Культура". Он – участник и серебряный призер 2-го сезона проекта телеканала "Танцы на льду". С 4 апреля 2011 по 30 апреля 2013 года — ведущий ток-шоу "Прямой эфир". В разное время он вел "Вести-Москва", "Неделя в городе", "Билеты в Большой" и "Новости культуры".