Вечная память: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему Зеленскому

Киркоров стал крестным отцом Тесты Распутина сообщила о проблемах в браке Королевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Самый вкусный торт в домашних условиях: можно и на праздникСамый вкусный торт в домашних условиях: можно и на праздник Запеченная буженина как вариант основного блюда к Новому годуЗапеченная буженина как вариант основного блюда к Новому году Блюдо, которое согреет в холода: яблочный пирог с корицей и карамельюБлюдо, которое согреет в холода: яблочный пирог с корицей и карамелью "У многих откроются глаза": Киселев сообщил о страшном компромате на Собчак"У многих откроются глаза": Киселев сообщил о страшном компромате на Собчак

Лента новостей

Пятница 27 декабря

12:54OLIMPBET первым в индустрии добавил персонализированные итоги года с поздравлениями от звезд хоккея и амбассадоров компании 12:52Забывший Волочкову сердцеед Шаляпин выбрал другую спутницу для отдыха на Мальдивах 11:58Клубничное варенье на зиму: отличный способ сохранить собранные в урожай ягоды 10:37Семенович подробно рассказала историю знакомства с женатым избранником 09:28Тайно женившийся Юрий Колокольников вышел в свет с литовской актрисой 06:17Тартар из говядины: оригинальный рецепт для притязательных гурманов 03:46Бритни Спирс воссоединилась с сыном для празднования Рождества после долгой разлуки 00:1953 года назад родился Сергей Бодров-младший: как жил и о чем мечтал культовый русский артист 20:29Сын Яниса Тиммы может претендовать на часть имущества Анны Седоковой 19:32ТЕСТ по фильму "Безымянная звезда" с Игорем Костолевским 19:00Звезда "Слова пацана" Анна Пересильд шокировала публику в сети 17:50Киркоров и Ивлеева ссорятся "понарошку"? 17:28Быстрый перекус: рецепт вкусной домашней шаурмы 16:29"Настоящая змея!": Кравец рассказала о гадах среди олигархов Рублевки и звезд шоу-бизнеса 16:21"Не верим": в сети обрушились на горюющую Седокову 15:23Концерт "Марка № 1 в России" покажут 7 января по каналу "ТВ Центр" 15:17Жаркое из шашлыка с овощами в горшочках: идеальное блюдо для семейного ужина зимой 13:49Тест: попробуйте узнать все новогодние рецепты интеллигенции из СССР 13:08Мнение жителей является основой программы реновации – Собянин 12:52Рулетики из баклажанов с сыром и чесноком: лучшее решение к новогоднему застолью 11:18"Со спины – вылитый я!": 75-летний Панкратов-Черный впервые стал дедом 10:21Налаживающая личную жизнь Бузова активно готовит свое тело к беременности в 2025 году 09:03Седокова прервала молчание и вышла на связь спустя неделю после смерти бывшего мужа 06:47Хрустящее нутовое печенье с клюквой и апельсином: идеальный рецепт без глютена 03:35Как с помощью еды поднять уровень энергии и пережить предновогоднюю суматоху? 00:17Михаилу Боярскому – 75: вспоминаем самые яркие моменты на пути артиста к славе 21:13Вернувшая былую популярность Алена Апина решила покинуть Россию 19:00Праздничный салат, который можно даже на диете: простой рецепт 18:20Дима Билан пострадал от подарка поклонников 16:31Собянин: Ни ковид, ни санкции не смогли остановить развитие Москвы 16:27Сергей Собянин выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку 15:42SHAMAN перепел Филиппа Киркорова: поп-король затаил обиду 15:22 Собянин: За пять лет московская промышленность выросла в 2,5 раза 14:34Тест: угадайте любимые советские фильмы по самой первой реплике героев 13:03Суп по-гавайски с креветками и ананасом: этот рецепт привнесет яркие вкусы в ваш дом 11:28Известные актеры рассказали о спектакле "Соборная площадь" в кинопарке "Москино" 10:44"Слишком яркий": Агурбаш решительно вычеркнула Киркорова из списка самых стильных артистов 09:59Зверева напоили в бутике и впарили поддельную брендовую сумку за большие деньги 09:36Музкритик Бабичев назвал Кадышеву подходящей заменой для Пугачевой на "Голубом огоньке" 06:28Жареные креветки с мороженым из горгонзолы: оригинальное сочетание вкусов 03:21Стало известно о необычной семейной традиции Меган Маркл и Принца Гарри на Рождество 00:11Шаляпин бросил камень в огород Киркорова и Баскова: Сплошь междусобойчики 19:27В семье Тарасова и Костенко долгожданное пополнение 19:03Сложный тест: что мы знаем о Дедах Морозах в России? 17:19Друг Яниса Тиммы рассказал, почему его тело никто не забирает 16:30Новый взгляд на классику: "Сельдь под шубой" с неожиданным вкусом 16:285 причин посетить шоу "Тайна семьи Деда Мороза" 15:55Филипп Киркоров в очередной раз стал отцом 15:20Эксперт рекомендовал знакомить детей с классической музыкой как можно раньше 14:51Инопланетяне через Катю Лель передали землянам точный космический прогноз на 2025-й
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Вечная память: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему Зеленскому

Вечная память: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему Зеленскому
4

Троекуровское кладбище считается одним из самых престижных в России. Тут покоятся актеры, политики, спортсмены. Именно тут решено было похоронить и Зеленского..

Зеленский скоропостижно скончался на 47-м году жизни во время отдыха в Доминикане от инфаркта. Его тело спустя неделю в цинковом гробу было доставлено на родину.

Проститься с легендой пришло много известных людей – директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, писатель Андрей Максимов, журналист Алексей Самолетов, телеведущие Ирада Зейналова и Эрнест Мацкявичюс, президент Трансконтинентальной медиакомпании Александр Митрошенков. И каждый из них нес цветы к покойному.

Михаила Зеленского не стало 11 января 2022 года. Его могилу найти легко – она находится рядом с захоронениями Анатолия Лысенко и Сергея Доренко. Строгий гранитный памятник напоминает телеэкран. Каждый день благодарные поклонники несут к месту упокоения ведущего цветы и свечи. И говорят: "Вечная память!"

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Напомним, Михаил Зеленский в 1999—2001 годах был ведущим выпусков программы "Вести" на телеканалах РТР и "Культура". Он – участник и серебряный призер 2-го сезона проекта телеканала "Танцы на льду". С 4 апреля 2011 по 30 апреля 2013 года — ведущий ток-шоу "Прямой эфир". В разное время он вел "Вести-Москва", "Неделя в городе", "Билеты в Большой" и "Новости культуры".

Шоу-бизнес в Telegram

27 декабря 2024, 13:30
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дорогие гробы и рыдающие знаменитости: топ самых шикарных звездных похорон года

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Могила спевшего про "Подмосковные вечера" Трошина зарастает сорняками и бурьяном

40 дней без пресс-секретаря SHAMAN: как выглядит сегодня могила Антона Коробкова-Землянского

Забывший Волочкову сердцеед Шаляпин выбрал другую спутницу для отдыха на Мальдивах

Забывший Волочкову сердцеед Шаляпин выбрал другую спутницу для отдыха на Мальдивах
Прохор Шаляпин наконец-то собирается в долгожданный отпуск. Целью артиста станет солнечный рай – Мальдивы, куда он планирует отправиться вместе с Леной Лениной. Шаляпин откровенно признался, что устал от постоянной работы и суеты.

Семенович подробно рассказала историю знакомства с женатым избранником

Семенович подробно рассказала историю знакомства с женатым избранником
Минувшим летом Анна Семенович впервые представила своего избранника Дениса Шреера. Это стало настоящей сенсацией для поклонников певицы. По словам звезды, их знакомство произошло совершенно случайно.

Тайно женившийся Юрий Колокольников вышел в свет с литовской актрисой

Тайно женившийся Юрий Колокольников вышел в свет с литовской актрисой
44-летний актер Юрий Колокольников вышел в свет с новой супругой. Его избранницей стала 36-летняя литовская актриса Вильма Кутавичюте, с которой он недавно официально узаконил свои отношения. Пара появилась на премьерном показе фильма "Последний Ронин", где они держались за руки и улыбаясь фотографам.

Бритни Спирс воссоединилась с сыном для празднования Рождества после долгой разлуки

Бритни Спирс воссоединилась с сыном для празднования Рождества после долгой разлуки
Рождество в этом году стало знаковым событием для Бритни Спирс. Скандально известная певица наконец воссоединилась со своим младшим сыном Джейденом. Эта незабываемая ночь принесла звездной маме радость и надежду, ведь она не видела своих наследников уже несколько лет.

Сын Яниса Тиммы может претендовать на часть имущества Анны Седоковой

Сын Яниса Тиммы может претендовать на часть имущества Анны Седоковой
Адвокат рассказала о наследстве умершего баскетболиста. Адвокат Елена Сенина рассказала, почему сын известного баскетболиста Яниса Тиммы может претендовать на часть имущества певицы Анны Седоковой.

Выбор читателей

25/12СрдВернувшая былую популярность Алена Апина решила покинуть Россию 25/12СрдSHAMAN перепел Филиппа Киркорова: поп-король затаил обиду 26/12ЧтвСын Яниса Тиммы может претендовать на часть имущества Анны Седоковой 26/12ЧтвСедокова прервала молчание и вышла на связь спустя неделю после смерти бывшего мужа 25/12СрдДима Билан пострадал от подарка поклонников 25/12СрдПраздничный салат, который можно даже на диете: простой рецепт