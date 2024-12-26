"Со спины – вылитый я!": 75-летний Панкратов-Черный впервые стал дедом

Владимиру Панкратову – единственному сыну актера Александра Панкратова-Черного – уже 44 года. Но отцом он стал впервые. Да и то о радостном событии семья рассказала общественности не сразу.

"10 января 2024 года я впервые стал дедом – на свет появилась Татьяна Владимировна, – рассказал Панкратов-Черный. – Если на меня смотреть со спины, то вылитый я! (смеется). Лицом же похожа на мою жену Юлю (Монахову, киноведа, 1955 года рождения – Прим. ред.). Ну а по озорству и поведению – даже и не знаю, на кого".

"Мы на рождение внучки подарили все, что нужно – начиная от подгузников, – похвастался Панкратов-Черный. – У нее хорошая кроватка, хорошая коляска, хорошие погремушки. А только что Катя Климова сделала колоссальный подарок – подарила "на вырост" моей Танечке вечерние туалеты своей младшей дочери".

Творческие гены 75-летнего Панкратова-Черного и его сына, который и режиссер, и сценарист, и музыкант, уже проявились в наследнице. "Сын у меня очень музыкальный, вот и Танечка обожает бить по клавишам, чтобы звуки были, – улыбается артист. – Когда он лежит в кроватке, сын ей играет на гитаре. А когда стали ее учить ходить, то внучка первым делом увидела стоящую в углу гитару и потянула бабушку туда. Подошла к инструменту и левой рукой начала бить по струнам. Бабушка засмеялась – мол, надо будет устраивать в консерваторию, когда подрастет!"