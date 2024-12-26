"Не верим": в сети обрушились на горюющую Седокову

Анна Седокова не может смириться со смертью Яниса Тиммы.

Впервые после трагедии исполнительница появилась в соцсетях, где сообщила, что продолжает пребывать в больнице и пока не готова вернуться к своей обычной жизни. Она поделилась своими переживаниями, признавшись, что тяжело переносит это горе – потерю своего бывшего мужа Тиммы Яниса.

Анна надеется, что все это просто нелепая шутка, хотя понимает, что больше никогда не сможет увидеть своего экс-возлюбленного. Она написала в сети, что будет любить Яниса вечно – на земле и на небесах.

Многие пользователи интернета восприняли эти слова с недоверием, сомневаясь в их подлинности. Также поклонников насторожил тот факт, что Седокова прикрепила к своему посту песню с неоднозначным смыслом. Помимо этого, они обратили внимание на противоречия между ее предыдущими высказываниями о том, что она испытывала страдания в "аду" во время отношений с Янусом, и теперешним заявлением о вечной любви.

"Не верим", "Хватит играть!", – обрушились в сети на Седокову.

Ранее отец Яниса Тиммы заявил, что не уверен в том, что певица решится посетить прощание со своим бывшим мужем, которое состоится в Латвии 27 декабря.

Напомним, баскетболиста нашли в подъезде московского хостела 17 декабря. Он свел счеты с жизнью. Рядом с парнем обнаружили телефон с просьбой позвонить его экс-жене Анне Седоковой.