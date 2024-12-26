Жаркое из шашлыка с овощами в горшочках: идеальное блюдо для семейного ужина зимой

Оно сочетает в себе ароматное мясо, свежие овощи и насыщенные вкусы, которые порадуют каждого. Приготовление этого жаркого не займет много времени, а результат вас приятно удивит.
Ингредиенты на 4 порции:
• Жареный шашлык — 400 г
• Свежемороженый горох — 100 г
• Батат — 3 небольших (около 300 г)
• Репчатый лук — 1 шт.
• Чеснок — 2 зубчика
• Соус для шашлыка — 4 ст. л. (или по вкусу)
• Болгарский перец — ½ шт.
• Соль — 1 ч. л. (или по вкусу)
• Сахар — 1 ст. л. (по вкусу)
• Растительное масло — по 1 ст. л. на каждый горшочек
Приготовление:
Шаг 1: Начните с подготовки овощей. Батат очистите и нарежьте кубиками среднего размера. Это придаст блюду сладковатый вкус и яркий цвет.
Шаг 2: Лук нарежьте кубиками, а чеснок измельчите. Эти ингредиенты добавят жаркому аромат и насыщенность.
Шаг 3: Болгарский перец очистите от семян и нарежьте мякоть кубиками. Он придаст блюду свежесть и хрустящую текстуру.
Шаг 4: Шашлык нарежьте кусочками среднего размера. Это позволит мясу равномерно пропитаться соками овощей и соусом.
Шаг 5: В каждый горшочек налейте по одной столовой ложке растительного масла, чтобы предотвратить прилипание ингредиентов к стенкам.
Шаг 6: На дно каждого горшочка выложите кусочки шашлыка, затем добавьте лук, болгарский перец и часть батата.
Шаг 7: Сверху выложите горошек, его можно использовать прямо из морозильника, размораживать не обязательно.
Шаг 8: Завершите укладку оставшимся бататом, который создаст аппетитную корочку при запекании.
Шаг 9: Посыпьте все сахаром, посолите и добавьте томатный соус. Перемешивать не нужно — все ингредиенты будут пропитываться соками друг друга во время запекания.
Шаг 10: Накройте горшочки крышками или используйте фольгу в качестве замены. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке примерно 60 минут до полной готовности.