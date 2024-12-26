Жаркое из шашлыка с овощами в горшочках: идеальное блюдо для семейного ужина зимой

Жаркое из шашлыка с овощами в горшочках – это не только вкусное, но и простое блюдо для семейного ужина или встречи с друзьями.

Оно сочетает в себе ароматное мясо, свежие овощи и насыщенные вкусы, которые порадуют каждого. Приготовление этого жаркого не займет много времени, а результат вас приятно удивит.

Ингредиенты на 4 порции:

• Жареный шашлык — 400 г

• Свежемороженый горох — 100 г

• Батат — 3 небольших (около 300 г)

• Репчатый лук — 1 шт.

• Чеснок — 2 зубчика

• Соус для шашлыка — 4 ст. л. (или по вкусу)

• Болгарский перец — ½ шт.

• Соль — 1 ч. л. (или по вкусу)

• Сахар — 1 ст. л. (по вкусу)

• Растительное масло — по 1 ст. л. на каждый горшочек

Приготовление:

Шаг 1: Начните с подготовки овощей. Батат очистите и нарежьте кубиками среднего размера. Это придаст блюду сладковатый вкус и яркий цвет.

Шаг 2: Лук нарежьте кубиками, а чеснок измельчите. Эти ингредиенты добавят жаркому аромат и насыщенность.

Шаг 3: Болгарский перец очистите от семян и нарежьте мякоть кубиками. Он придаст блюду свежесть и хрустящую текстуру.

Шаг 4: Шашлык нарежьте кусочками среднего размера. Это позволит мясу равномерно пропитаться соками овощей и соусом.

Шаг 5: В каждый горшочек налейте по одной столовой ложке растительного масла, чтобы предотвратить прилипание ингредиентов к стенкам.

Шаг 6: На дно каждого горшочка выложите кусочки шашлыка, затем добавьте лук, болгарский перец и часть батата.

Шаг 7: Сверху выложите горошек, его можно использовать прямо из морозильника, размораживать не обязательно.

Шаг 8: Завершите укладку оставшимся бататом, который создаст аппетитную корочку при запекании.

Шаг 9: Посыпьте все сахаром, посолите и добавьте томатный соус. Перемешивать не нужно — все ингредиенты будут пропитываться соками друг друга во время запекания.

Шаг 10: Накройте горшочки крышками или используйте фольгу в качестве замены. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке примерно 60 минут до полной готовности.