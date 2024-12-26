Рулетики из баклажанов с сыром и чесноком: лучшее решение к новогоднему застолью

Это блюдо не только порадует глаз, но и станет настоящим гастрономическим хитом на любом застолье. Легкие, аппетитные и ароматные, они идеально впишутся в новогоднее меню.
Ингредиенты на 4 порции:
• Баклажан — 1-2 шт. (500 г)
• Полутвердый сыр — 200 г
• Грецкие орехи — 50 г
• Чеснок — 2-3 зубчика (или по вкусу)
• Майонез — 200 г
• Масло для жарки — 2-4 ст. л.
Приготовление:
Шаг 1: Начните с подготовки баклажанов. Нарежьте их на ломтики толщиной примерно 0,5 см. Это обеспечит равномерное прожаривание и сделает рулетики более нежными.
Шаг 2: Разогрейте сковороду, добавив 1 ст. л. растительного масла. Выложите несколько ломтиков баклажанов и обжаривайте их по 5-7 минут с каждой стороны до золотистой корочки. После обжаривания уложите готовые ломтики на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Повторите процесс с оставшимися баклажанами, добавляя по 1 ст. л. масла для каждой новой партии.
Шаг 3: Параллельно займитесь начинкой. Измельчите сыр на крупной терке и поместите его в миску.
Шаг 4: Затем подготовьте орехи — их нужно также измельчить, а чеснок пропустить через пресс. Добавьте орехи и чеснок к сыру, заправьте все майонезом и тщательно перемешайте до получения однородной массы.
Шаг 5: Теперь пришло время собирать рулетики. На каждый ломтик баклажана выложите немного начинки и аккуратно сверните его в рулетик, начиная с края. Подавайте закуску, украсив ее грецкими орехами и свежей зеленью.