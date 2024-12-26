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Четверг 26 декабря

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Рулетики из баклажанов с сыром и чесноком: лучшее решение к новогоднему застолью

Рулетики из баклажанов с сыром и чесноком: лучшее решение к новогоднему застолью
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С приближением Нового года каждый из нас задумывается о том, как удивить гостей на праздничном столе. Одним из самых удачных и вкусных решений станут рулетики из баклажанов с сыром и чесноком.

Это блюдо не только порадует глаз, но и станет настоящим гастрономическим хитом на любом застолье. Легкие, аппетитные и ароматные, они идеально впишутся в новогоднее меню.

Ингредиенты на 4 порции:

• Баклажан — 1-2 шт. (500 г)

• Полутвердый сыр — 200 г

• Грецкие орехи — 50 г

• Чеснок — 2-3 зубчика (или по вкусу)

• Майонез — 200 г

• Масло для жарки — 2-4 ст. л.

Приготовление:

Шаг 1: Начните с подготовки баклажанов. Нарежьте их на ломтики толщиной примерно 0,5 см. Это обеспечит равномерное прожаривание и сделает рулетики более нежными.

Шаг 2: Разогрейте сковороду, добавив 1 ст. л. растительного масла. Выложите несколько ломтиков баклажанов и обжаривайте их по 5-7 минут с каждой стороны до золотистой корочки. После обжаривания уложите готовые ломтики на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Повторите процесс с оставшимися баклажанами, добавляя по 1 ст. л. масла для каждой новой партии.

Шаг 3: Параллельно займитесь начинкой. Измельчите сыр на крупной терке и поместите его в миску.

Шаг 4: Затем подготовьте орехи — их нужно также измельчить, а чеснок пропустить через пресс. Добавьте орехи и чеснок к сыру, заправьте все майонезом и тщательно перемешайте до получения однородной массы.

Шаг 5: Теперь пришло время собирать рулетики. На каждый ломтик баклажана выложите немного начинки и аккуратно сверните его в рулетик, начиная с края. Подавайте закуску, украсив ее грецкими орехами и свежей зеленью.

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26 декабря 2024, 12:52
Фото: Freepik
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