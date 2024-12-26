Налаживающая личную жизнь Бузова активно готовит свое тело к беременности в 2025 году

Ольга Бузова в последнее время активно работает над своим телом. Певица призналась, что готовится к возможной беременности в 2025 году.

На недавней премии Fashion New Year Awards 2024 знаменитость появилась в элегантном черном платье с открытой спиной. Это привлекло внимание зрителей к ее хорошей физической форме.

Телеведущая призналась, что похудение стало для нее настоящим вызовом, особенно в преддверии новогодних праздников.

"Я думала, что дура, раз начала худеть в декабре. Но сейчас понимаю, что это мудрое решение. Пока все остальные наедают килограммы, я наоборот теряю их!", — с иронией заявила Ольга.

Она отметила, что придерживается строгого режима питания и делится своими тренировками в социальных сетях, вдохновляя своих поклонников на здоровый образ жизни. Бузова также рассказала о том, как важно не зацикливаться на весах.

"Я перестала на них вставать, чтобы не расстраиваться. Часто цифры не отражают настоящего прогресса. Необходимо сохранять дисциплину и не сдаваться", — отметила она.

Ольга планирует продолжать следить за своим питанием даже во время новогодних праздников, когда большинство людей наслаждаются традиционными блюдами. Вместо оливье и селедки под шубой она будет есть творог, яйца и куриную грудку.

На решение певицы похудеть также повлияли негативные комментарии в прессе о ее внешности.

"Несколько лет назад меня сфотографировали так, что появились заголовки о моем лишнем весе. Я не хочу снова сталкиваться с подобным", — объяснила она.

Бузова уверена, что в 2025 году хочет стать мамой и считает, что подготовка к этому важному этапу жизни требует усилий.

"Я худею, чтобы было куда расти животу", — подчеркнула артистка.

Она верит, что беременность — это прекрасный период для женщины, особенно если рядом есть любимый человек. В этот момент к ней подошел ее друг Филипп Киркоров, который поддержал Ольгу и пообещал помочь осуществить ее мечту о материнстве.

"Давай, следующий год наш", — сказал он.