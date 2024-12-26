Тест: попробуйте узнать все новогодние рецепты интеллигенции из СССР

Для советской элиты этот день имел особое значение, ведь именно в это время собирались лучшие умы и творческие личности страны. Праздничные столы были заставлены изысканными блюдами, которые были доступны лишь избранным.
В кругу высокопоставленных граждан можно было встретить такие кулинарные шедевры, как салат "Оливье", который стал символом новогоднего стола. Его готовили с дорогими ингредиентами, добавляя редкие деликатесы, такие как раковые шейки или копченая курица. Не обходилось и без холодца — блюда, которое требовало мастерства и терпения. А на десерт подавали торт "Наполеон" или "Птичье молоко", которые удивляли гостей своей легкостью и вкусом.
Советский Новый год был временем, когда даже самые простые блюда превращались в настоящие кулинарные произведения искусства. Уникальные рецепты передавались из поколения в поколение, создавая атмосферу тепла и уюта. Насколько хорошо вы знаете или даже помните те времена? Давайте проверим.
1. Когда появились елочные украшения в виде фруктов и овощей?
А) При Сталине
Б) При Брежневе
В) При Хрущеве
2. Верхний слой "шубы" в советском рецепте рыбного салата "Сельдь под шубой" чаще всего готовился из...
А) Морковь
Б) Капуста
В) Свекла
3. В каком году был изобретен знаменитый салат "Оливье"?А) 1811
Б) 1860
В) 1725
4. В каком ресторане работал изобретатель салата "Оливье" Люсьен Оливье?
А) "Палкин"
Б) "Доминик"
В) "Эрмитаж"
5. Какие ингридиенты входят в традиционный состав салата "Мимоза"?
А) картофель яйцо, морковь, луковица, консервированная рыба, соль и майонез
Б) говядина, морковь, луковица, консервированная рыба, соль и майонез
В) помидоры, яйца огурцы, консервированная рыба, соль и майонез
6. Какое горячее блюдо любили готовить на Новый год в СССР?
А) Мясо по-турецки
Б) Мясо по-итальянски
В) Мясо по-французски
7. Для украшения салатов рекомендовали использовать ланспик. Что это?
А) Тонко нарезанный сыр
Б) Кусочек говядины
В) Бульон, похожий на холодец
Правильные ответы:
1. — В) При Хрущеве
2. — В) Свекла
3. — Б) 1860
4. — В) "Эрмитаж"
5. — А) картофель яйцо, морковь, луковица, консервированная рыба, соль и майонез
6. — В) Мясо по-французски
7. — В) Бульон, похожий на холодец