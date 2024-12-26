Тест: попробуйте узнать все новогодние рецепты интеллигенции из СССР

Новый год в Советском Союзе был не просто праздником, а настоящим культурным событием. Оно объединяло людей и наполняло сердца радостью.

Для советской элиты этот день имел особое значение, ведь именно в это время собирались лучшие умы и творческие личности страны. Праздничные столы были заставлены изысканными блюдами, которые были доступны лишь избранным.

В кругу высокопоставленных граждан можно было встретить такие кулинарные шедевры, как салат "Оливье", который стал символом новогоднего стола. Его готовили с дорогими ингредиентами, добавляя редкие деликатесы, такие как раковые шейки или копченая курица. Не обходилось и без холодца — блюда, которое требовало мастерства и терпения. А на десерт подавали торт "Наполеон" или "Птичье молоко", которые удивляли гостей своей легкостью и вкусом.

Советский Новый год был временем, когда даже самые простые блюда превращались в настоящие кулинарные произведения искусства. Уникальные рецепты передавались из поколения в поколение, создавая атмосферу тепла и уюта. Насколько хорошо вы знаете или даже помните те времена? Давайте проверим.

1. Когда появились елочные украшения в виде фруктов и овощей?

А) При Сталине

Б) При Брежневе

В) При Хрущеве

2. Верхний слой "шубы" в советском рецепте рыбного салата "Сельдь под шубой" чаще всего готовился из...

А) Морковь

Б) Капуста

В) Свекла

3. В каком году был изобретен знаменитый салат "Оливье"?

А) 1811

Б) 1860

В) 1725

4. В каком ресторане работал изобретатель салата "Оливье" Люсьен Оливье?

А) "Палкин"

Б) "Доминик"

В) "Эрмитаж"

5. Какие ингридиенты входят в традиционный состав салата "Мимоза"?

А) картофель яйцо, морковь, луковица, консервированная рыба, соль и майонез

Б) говядина, морковь, луковица, консервированная рыба, соль и майонез

В) помидоры, яйца огурцы, консервированная рыба, соль и майонез

6. Какое горячее блюдо любили готовить на Новый год в СССР?

А) Мясо по-турецки

Б) Мясо по-итальянски

В) Мясо по-французски

7. Для украшения салатов рекомендовали использовать ланспик. Что это?

А) Тонко нарезанный сыр

Б) Кусочек говядины

В) Бульон, похожий на холодец

Правильные ответы:

1. — В) При Хрущеве

2. — В) Свекла

3. — Б) 1860

4. — В) "Эрмитаж"

5. — А) картофель яйцо, морковь, луковица, консервированная рыба, соль и майонез

6. — В) Мясо по-французски

7. — В) Бульон, похожий на холодец