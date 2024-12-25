Зверева напоили в бутике и впарили поддельную брендовую сумку за большие деньги

В отеле "Карлтон" состоялась главная модная церемония года – премия Fashion New Year Awards. Среди звезд, блиставших на церемонии, был и 61-летний шоумен Сергей Зверев. Какая же мода, и без него?! В короне с каменьями, в мантии из пайеток, кажется, что он блестел сильнее новогодних елок возле красной дорожки.

Есть анекдот: "– Ну конечно это "Диор"! Примеряйте! Становитесь на картонку, а я пока шторку подержу!". Вспомнился он, когда Сергей Зверев признался, что не брезгует поддельными вещами.

"Я помню, как поехал на рынок, долго там себе что-то выбирал, чтобы выйти в свет в паленке, – признался Зверев. – А в итоге пришел на мероприятие, и мне все говорили: "Какая шикарная сумка! Какое колье!" Никто ничего не понял".

Хотя на фейковую вещь можно нарваться даже в фирменном бутике и за большие деньги. "В одном известном магазине официально купил сумку "Диор", – жалуется стилист. – И только через три-четыре года оказалось, что она – паленая. Я пришел в этот же магазин покупать другую вещь, а там мне сказали, что у меня – не родная сумка. Хотя у меня глаз наметан, но я при покупке просто потерял бдительность – они же и кофе налили, и шампанского".

А сегодня Зверев и вовсе считает, что покупать настоящие брендовые вещи – не время. "Вместо очередной сумки "Диор" лучше помочь нашим ребятам на передовой, – убежден Сергей. – Можно походить год в паленке, на зато сделать для страны доброе дело и оказать поддержку!".